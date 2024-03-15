自由廣場》日警如何上銬解送人犯

日本警方公用解送手銬之護套。（作者提供）

◎ 李暖源

虐童命案引發上銬未遮掩之議題，偵查隊長被認為有疏失責任而被懲處。筆者駐日工作期間考察日警執勤安全防護裝備，限於篇幅，僅針對近日熱議部份，就日警在手銬遮掩及相關部份提供淺見。

日警解送嫌犯的公用手銬，附有一組「護套」（採用布質、深藍色、附魔術貼；見附圖，作者提供），護套之目的在遮掩手銬，嫌犯把雙手伸進護套後再予緊貼，用以保護嫌犯人權。且避免使用毛巾或衣物遮蓋，以免被嫌犯利用為攻擊員警或自殺的工具。

請繼續往下閱讀...

日警原用的舊式手銬，採銀光色不銹鋼，後來統一換發「黑色塑鋼」輕量手銬（重約一九六公克），一來減輕員警裝備負擔、搭配制服顏色，同時也避免民眾看到戒具而產生恐懼或感到礙眼。

日警配發的手銬，同時連結二公尺腰繩，環綁在嫌犯腰部，員警將繩索繞手三圈，以牽引嫌犯行動、維持安全距離並避免嫌犯逃跑，如此員警也就不用左右押人，改由前導或後引。此外，手銬附有安全繩索，必要時便於員警控制嫌犯，並與其保持適當距離。

筆者認為目前最簡易的方法，可先由使用手銬「護套」做起，別小看成本不到一百元的護套，它能達到維護安全與兼顧人權之目的，日警作法值得參採借鏡。

（作者是警政署前駐日警察聯絡官，日本中央大學法學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法