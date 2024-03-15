晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》日警如何上銬解送人犯

2024/03/15 05:30

日本警方公用解送手銬之護套。（作者提供）

◎ 李暖源

虐童命案引發上銬未遮掩之議題，偵查隊長被認為有疏失責任而被懲處。筆者駐日工作期間考察日警執勤安全防護裝備，限於篇幅，僅針對近日熱議部份，就日警在手銬遮掩及相關部份提供淺見。

日警解送嫌犯的公用手銬，附有一組「護套」（採用布質、深藍色、附魔術貼；見附圖，作者提供），護套之目的在遮掩手銬，嫌犯把雙手伸進護套後再予緊貼，用以保護嫌犯人權。且避免使用毛巾或衣物遮蓋，以免被嫌犯利用為攻擊員警或自殺的工具。

日警原用的舊式手銬，採銀光色不銹鋼，後來統一換發「黑色塑鋼」輕量手銬（重約一九六公克），一來減輕員警裝備負擔、搭配制服顏色，同時也避免民眾看到戒具而產生恐懼或感到礙眼。

日警配發的手銬，同時連結二公尺腰繩，環綁在嫌犯腰部，員警將繩索繞手三圈，以牽引嫌犯行動、維持安全距離並避免嫌犯逃跑，如此員警也就不用左右押人，改由前導或後引。此外，手銬附有安全繩索，必要時便於員警控制嫌犯，並與其保持適當距離。

筆者認為目前最簡易的方法，可先由使用手銬「護套」做起，別小看成本不到一百元的護套，它能達到維護安全與兼顧人權之目的，日警作法值得參採借鏡。

（作者是警政署前駐日警察聯絡官，日本中央大學法學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書