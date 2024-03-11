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自由廣場》朱立倫要改革 先處理「一中基因」

2024/03/11 05:30

◎ 吳易翰

國民黨主席朱立倫宣布推動黨內大規模組織改造，落實改革三箭包括內造化、年輕化、輕量化，且除了整併黨中央及各縣市黃復興黨部，也要成立「青年數位部」，為爭取年輕世代的支持，繼二○二二年為了備戰九合一選舉，推出擴大年輕世代參政「青年三箭」後，再度啟動「青年工程」。

由大選前民調窺知，廿歲至廿九歲年輕人對政黨喜愛度，國民黨依然敬陪末座，最低時連五％都沒有。以往國民黨選舉制度的設限及組織老化僵固，故然是年輕人「望而卻步」原因，殊不知更核心因素，仍是國民黨政治細胞裡始終無法根除的「一中基因」。

有觀點認為，此次總統大選結果，相較於兩岸問題，年輕人更關注實質的民生問題。但近期，根據政大選研中心的調查顯示，台灣民眾認同自己是中國人的比率為二．四％，創一九九二年以來新低，認同自己是台灣人的比率則為六十一．七％。可證，當今如何改造國民黨的「政治細胞基因」，已比黨內組織改造來得更加急迫。

現今，中國對台灣的「內外交逼」，就是要把台灣的「主權掏空」。而現在，國民黨已成為國會「實質第一大黨」，但不管是在金門海域事故或是中配入籍放寬案等，彷彿都以「一中準則」為依歸，根本是把國民黨立院黨團給「黃復興黨部化」。

雖然，組織改革亦是貼近民意的治標手段，但若國民黨內仍無法放棄「一中典型論述」，而去重塑符合社會多數民意期待的「新國民黨在台灣論述」。那，朱立倫所倡提的「自我改革」，也只不過是一場「政治大戲」罷了！

（作者為政治工作者）

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