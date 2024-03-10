自由共和國》曾進發／香氣

曾進發／攝影詩人
我又回到櫻花林老地方等妳
農場裡那些老櫻樹較多年前壯了些
清新的香氣漂呀蕩呀
旋蕩著多年的情愛記憶
曾經反射出妳倒影的櫥窗
如今映照上我的白髮容顏
粉紅色時間之河彷彿潰堤一般
簡簡單單就漫過一大段人生
夢中我又回到老地方等妳
妳依約而來逆天凍齡
頸肩粉紅色香氣
瞬間填補了現在與過去之間的空白
我把手錶摔碎強迫指針不再轉動
夢中妳說
相隔一段距離香氣才會歷久彌新
過去是用來回憶而不是重新品嚐的
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