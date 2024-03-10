晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》曾進發／香氣

2024/03/10 05:30

香氣 （曾進發作品）

曾進發／攝影詩人

攝于 武陵農場（曾進發作品）

我又回到櫻花林老地方等妳

攝于武陵農場（曾進發作品）

農場裡那些老櫻樹較多年前壯了些

清新的香氣漂呀蕩呀

旋蕩著多年的情愛記憶

曾經反射出妳倒影的櫥窗

如今映照上我的白髮容顏

粉紅色時間之河彷彿潰堤一般

簡簡單單就漫過一大段人生

夢中我又回到老地方等妳

妳依約而來逆天凍齡

頸肩粉紅色香氣

瞬間填補了現在與過去之間的空白

我把手錶摔碎強迫指針不再轉動

夢中妳說

相隔一段距離香氣才會歷久彌新

過去是用來回憶而不是重新品嚐的

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書