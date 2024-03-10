自由共和國》曾進發／香氣

香氣 （曾進發作品）

曾進發／攝影詩人

攝于 武陵農場（曾進發作品）

我又回到櫻花林老地方等妳

攝于武陵農場（曾進發作品）

農場裡那些老櫻樹較多年前壯了些

清新的香氣漂呀蕩呀

旋蕩著多年的情愛記憶

曾經反射出妳倒影的櫥窗

如今映照上我的白髮容顏

粉紅色時間之河彷彿潰堤一般

簡簡單單就漫過一大段人生

夢中我又回到老地方等妳

妳依約而來逆天凍齡

頸肩粉紅色香氣

瞬間填補了現在與過去之間的空白

我把手錶摔碎強迫指針不再轉動

夢中妳說

相隔一段距離香氣才會歷久彌新

過去是用來回憶而不是重新品嚐的

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