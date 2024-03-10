自由共和國》張豐藤／速速立法實現「零廢棄的循環經濟」

張豐藤／台灣環境教育協會理事長、前環保署副署長

全台灣廿幾座垃圾焚化廠廠齡都逐漸超越廿年接近焚化爐壽命大限，因此各縣市這幾年都陸續進行焚化廠的整改計畫。然而，整改中的焚化廠無法處理需焚燒的垃圾；而尚未整改的焚化廠，則因廠齡偏高或設計熱值偏低，以致處理量能不足…。「垃圾」問題時隔近卅年，再度浮上檯面。

垃圾、廢棄物都是資源，

都不應丟棄

然而，台灣各方面畢竟有了明顯的進步，例如，我們已經把「垃圾」改稱為「廢棄物」；而有些進步的法規已經開始以「資源」的角度看待廢棄物。也就是說，廢棄物只是錯置的資源；翻轉原有「棄」的觀念，才能根本解決問題。

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這就包括：既有「廢棄物」如何變成「資源」？以及如何「正本清源」，避免廢棄物的產生。

關於既有「廢棄物」如何變成「資源」？確實是當下優先考慮的方式，但某些事業廢棄物的轉換，仍迭生困擾。

舉例而言，近年來各縣市均以處理生活垃圾為優先，造成一般事業廢棄物（尤其是高熱值廢棄物）無處可去的困境。因此過去的環保署曾推動可燃性事業廢棄物燃料化，以增加廢棄物去化管道，也就是這幾年受矚目的固體再生燃料SRF。但因製造及燃燒時可能的空氣污染，容易引發社區衝突，必須嚴格管控。

「正本清源」之道，還是要避免事業廢棄物的產生。這就需要：

一、產業界開始重新審視物品的原材料與設計，以便在製造端導入綠色設計、延長使用壽命、容易維修、使用再生料全回收、容易再製造。

二、鼓勵增設／新創相關服務產業，將產品逆向回收供製造轉型為新產品，再提供銷售給消費者。

三、同時在消費端透過資訊揭露，鼓勵（獎勵）消費者選擇使用永續綠色設計的產品，透過產銷與使用者的上下游鏈結，一個零廢棄的循環經濟是可能達成的。

推動「資源循環促進法」

刻不容緩

建立零廢棄的循環經濟將是邁向二○五○淨零碳排的關鍵，但是「零廢棄的循環經濟」顯然必須透過立法／修法，以及跨部會的行政指導、監督與獎勵，才可能達成。因此，翻修現在的「廢棄物清理法」、「資源再利用法」，並以新的資源概念整併二法為「資源循環促進法」，是當今刻不容緩的課題。

此外，由於環團及民眾對於過去許多假藉「再利用」名義，收取廢棄物後四處傾倒的疑慮甚深。

因此，必須借助有執法經驗的人力，以及足以統籌監控「再利用」流程游的管理權責，並強化刑事與行政處罰依據，必可有效減少（排除）「資源循環促進法」的立法阻力。甫成立不久的環境部，應該很適合扮演此積極角色。

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