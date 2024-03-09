自由廣場》總統大選改二輪的盲點

◎ 張國財

中國國民黨新科不分區立委翁曉玲擬提案修法，將總統選舉改為二輪投票制，理由是「總統選舉採相對多數一輪投票制已近三十年，這樣選出的總統只有少數選民支持，缺乏穩固民意基礎，有代表性不足的問題」。

此說有兩大盲點。其一，投票是民意，不投票也是一種民意展現，它可能是對全體候選人不滿意的無聲抗議，此外，故意投廢票也是民意！看看二○○八年那次大選，投票率七六.三三％，得票率五八.四五％當選的馬英九（兩者都不算低），在全體合格選民之中，實際上也只獲得四四.七一％的支持，這也是一種相對多數，但馬英九還不是照樣幹總統，翁委員要如何說嘴？

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其二，假設三強鼎立選情緊繃又未出現棄保效應，第一輪投票由得七百萬票、得票率四十九.九九%（即使只差一千票，未過半就是未過半）的甲，與得四二○萬票、得票率三十％的乙，十四天後進入二輪投票，卻因選民意興闌珊、寒流來襲（假設），以致投票率只有五成，加上甲的支持者以為雙方實力差一大截、不差我這一票，而沒去投票（選民心理，有可能發生），導致乙以三六○萬票贏了張三的三四○萬票而當選。本來強調要避免「缺乏穩固的民意基礎，有代表性不足的問題」的，結果第二輪投票比第一輪更「缺乏穩固的民意基礎，更有代表性不足的問題」，誰敢保證不會發生？

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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