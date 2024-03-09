自由廣場》掛號費15年沒漲 合理嗎?

◎ 王宏育

看病的掛號費，並不屬於醫療費用，不在醫療法的管制範圍，所以限制上限沒有法律依據；掛號費屬於行政費用，不可聯合壟斷，屬於公平會管轄範圍。然前衛生署長楊志良強勢於99年6月28日「衛生署公告」掛號費收取範圍，門診0-150，急診0-300元，自99年7月1日實施。15年如一日，從未調整過，這樣子合理嗎？

民國99年一個雞腿便當可能60元，現在不乏150元以上。一個麵包從一、二十元漲到三、四十元。一個單位的公寓往往從兩、三百萬漲到一、二千萬，最低工資更是年年調整，唯獨掛號費上限150元十多年屹立不搖，實不合理。掛號費到底有哪些成本？首先要有一個空間放置紙本病歷，這跟診所房租有關，其次要有行政人員管理，當然與薪資有關。另外為了看病方便安全，診所同時也會有電子病歷，電腦公司的維護費用也從每年兩萬元漲到將近四萬元，電腦、螢幕的折舊更新都是成本。遑論過期病歷的保存或處理，沒有錢萬萬不能。從民國99年到現在的漲幅驚人，診所實在無法吸收。

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台灣雖然不大，不過各地差距十分明顯，台北信義區民眾也需要看病，也會有診所，其房租和偏鄉實有天壤之別，員工的薪資自然大不同，可以全國15年掛號費都適用同一標準上限150元嗎？有的醫師非常的謹慎認真，專門看疑難雜症，他可能半個小時或一個小時才看一個病人。有的醫師看簡單疾病，習慣快速解決，可能一個早上看50個病人；但是目前的健保制度診察費是相同的，所以只好從掛號費來略作彌補，例如景X門診、醫X門診，掛號費100元，場地費一千元或是醫師特別諮詢會兩千元，也有其道理和市場。非常優秀看診詳盡的名醫掛號費稍微高一點，無可厚非。

病人如果有高血壓，未必要立刻服藥；成年人頭痛，或許可以先吃普拿疼。但一個人餓肚子，能不吃飯嗎？如果刮風下雨，沒有房子居住睡眠，似乎更緊急。以此觀點，餐廳吃飯、房價、租屋更有必要訂上限，實際上台灣自由競爭，便當、餐廳有便宜也有貴的，大家各取所需，沒有人會煩惱「沒有上限」的問題。其實台灣是一個非常自由的市場，醫療的可近性、方便性可謂世界第一，診所的密佈並不亞於超商，非常的競爭，這個就是一條看不到的「隱形上限」，掛號費太貴不合理，自然乏人問津，病人流失診所倒閉。病人當然可以選擇合理掛號費的診所，所以我支持為衛福部作為。

但診所的掛號費也要透明化，在各地衛生局的網站要能查得到，任君選擇。目前連續假期的看診時間，都可在健保署各分區業務組網站查到，掛號費可以併入此系統查詢。其次，先試行半年後再檢討，若有不合理的聯合漲價，或缺少平價掛號費的診所，衛福部有責任規範；以台灣診所的普遍性和同儕競爭，這個可能性微乎其微。

（作者是高雄縣醫師公會榮譽理事長醫師公會全聯會常務理事）

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