自由廣場》善用AI無人自殺攻擊機

◎ 曾傑克

俄烏大戰初期，烏克蘭用價值昂貴的傳統反艦巡弋飛彈「海王星」飛彈，擊沉俄羅斯黑海艦隊旗艦、價值七億五千萬美元的萬噸級「莫斯科」號，去年烏克蘭又重創俄軍登陸艦「明斯克」號和基洛級潛艇「羅斯托夫」號，後者價值三億美元。

日前烏克蘭用數艘超小型AI自殺無人艇，以狼群戰術，再擊沈俄國一艘價值六千萬美元的護衛艦，並將實況影片公諸於世。超小型AI自殺無人艇一艘只須廿五萬美元，使用一般水上摩托艇引擎，可航行五百公里，用AI人工智慧加上衛星導航。

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兩年前俄烏戰開打，烏軍用單價七、八萬美元的美製「標槍飛彈」，打爆幾百輛單價數百萬美元的蘇俄坦克，「標槍」打完了，接著用四百美元的「第一人稱視角」無人自殺攻擊機，將俄國坦克「開罐」（炸飛砲塔），一星期內打爆二百輛俄國裝甲車，包括卅九輛T-80坦克。這種無人機只須簡易工作室就可組裝，烏克蘭各地正在設立臨時工廠，單月可生產千架，目標是生產一百萬架。

美國防部「複製者」Replicator計劃，再過廿個月，就要到期，這計畫就是使用數千架遠程AI無人攻擊機來「保衞台灣」，例如XQ-58女戰神隱形無人攻擊機，航程達五、六千公里，一架只要兩三百萬美元，該計劃的國會代表加拉格爾日前已訪問台灣。

台灣國防部代號「快奇專案」編列八億一千二百餘萬元，在二○二四年到二○二五年，以兩年研製出供陸軍運用的遙控自殺攻擊型無人艇，這筆錢可買一百艘烏克蘭自殺無人艇，且有「實戰記錄」。

「金廈翻船事件」後，中共用數艘千噸級的海警船對金門施壓，另派大量共艦在台灣週邊海域擾亂，對此，台灣若向烏克蘭購買一百艘自殺無人艇，部署在台海沿岸及金門外島，用人工或AI遙控，只須八億多台幣，就足夠應付大局。

（作者是退休航太工程師）

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