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自由廣場》整併黃復興黨部 國民黨才能永續發展

2024/03/07 05:30

◎ 陳啟濃

黃復興黨部是威權時代黨國不分的產物，國民黨在軍中各級單位普設黨部，除了強迫官兵入黨，更藉此組織進行政治整肅以打壓異己。

國民黨黨主席朱立倫有意整併黃復興黨部，據悉是因該黨部每年消耗近兩成黨務經費，造成龐大負擔。此外國民黨中央有意拉攏年輕族群選票，遂動念裁撤保守勢力的黃復興黨部。

宛如政府進行的轉型正義工程，裁撤黃復興黨部正是國民黨的黨內轉型正義。此因該黨部都由思想保守、反對國家改革的軍系人馬組成，近年更鬧出不少令社會痛心反感的醜聞。

軍人的價值本是保家衛國，秉持反共國策，守護中華民國主權。黃復興黨部的主委季麟連竟然公開參加挺共活動，還讚揚「中共黨慶」，不僅軍人武德喪失，還甘願淪為中共統戰的馬前卒，令國人不齒。

反觀，倡議黨務改革，期待國民黨重新找回反共初衷的前陸軍少將于北辰，黃復興黨部卻對他恨之入骨，將他逐出國民黨。于北辰正面迎戰，表示被一群反改革的頑固老人驅逐，真是求仁得仁，深感欣慰、如中樂透。事後，他自力參選，還高票當選桃園市市議員，顯示人民對他愛國保家赤忱的全力支持。

一個反黨務改革的守舊黨部，且以親共自詡，又無雅量容納同袍，更重要的是，與台灣主流民意相去甚遠。這次韓國瑜能成為國民黨不分區立委名單第一名，主因即他是軍系出身，受到黃復興黨部的高度支持。

朱立倫如果著眼於國民黨的永續發展，就必須頂住壓力，整併黃復興黨部。

（作者是政戰軍官退伍）

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