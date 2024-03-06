晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》立法對行政 絕非上對下

2024/03/06 05:30

◎ 黃帝穎

國民黨立委翁曉玲近日在立院進行首次質詢，翁雖號稱有法學博士學歷，但竟在質詢行政院長陳建仁的過程中聲稱質詢關係是「上對下」，引發各界批評，連親藍媒體人黃暐瀚都對翁曉玲直言「講錯就道歉」。

法律上，至少有三份大法官解釋，清楚指明立法絕對不是任何憲政機關的上級，憲法「權力分立原則」內涵憲政機關相互尊重及制衡，沒有什麼「上對下」，為避免國民黨立委混淆視聽，本文特別整理有關立法院及權力分立原則的大法官憲法解釋，以端正及強化國民黨法治教育。

大法官釋字第五八五號解釋文揭示「基於權力分立與制衡原則，立法院調查權所得調查之對象或事項，並非毫無限制。除所欲調查之事項必須與其行使憲法所賦予之職權有重大關聯者外，凡國家機關獨立行使職權受憲法之保障者，即非立法院所得調查之事物範圍。又如行政首長依其行政權固有之權能，對於可能影響或干預行政部門有效運作之資訊，均有決定不予公開之權力，乃屬行政權本質所具有之行政特權。」，也就是說，立法院不是行政院的上級，立法不能假借調查權之名，恣意向行政固有權能伸手。

大法官釋字第七二九號解釋文「基於權力分立與制衡原則，且為保障檢察機關獨立行使職權，對於偵查中之案件，立法院自不得向其調閱相關卷證。」，換句話說，立法院除了不是行政院的上級，也不是檢察機關的上級，立委不能向檢察機關的偵查案件伸手。

大法官釋字第六一三號解釋理由書「立法權對行政權所擁有關於獨立機關之人事決定權之制衡…立法者雖有一定之自由形成空間，惟仍以不侵犯行政權之核心領域，或對行政院權力之行使造成實質妨礙為限。…將國家最高行政機關之行政院就通傳會委員之具體人事決定權，實質上幾近完全剝奪，除為憲法上責任政治原則所不許，並因導致行政、立法兩權關係明顯失衡，而牴觸權力分立原則」，簡單來說，立法委員雖然有權立法，但立法也不能侵犯行政權核心，否則違憲無效。立法委員對行政絕非「上對下」。

（作者是律師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書