自由廣場》（北社評論）人工智慧深偽和語音複製技術的政策因應策略芻議

◎ 蔡岳廷

深偽和語音複製是利用人工智慧技術產生虛假或操縱性媒體的技術，可以用於各種目的，包括娛樂、教育和新聞。若被濫用於詐騙、傳播虛假訊息，小則損害個人聲譽權益，大則影響社會秩序和國家安全。因有重大潛在危害，制定相關法規有效管理有其必要，更可促進此一創新產業良性發展。

彙整實務案例，規範管理深偽和語音複製的政策措施可就以下幾個方面同時並進：

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壹、法規制定：

法案規範內容應包括：一、明確規定深偽和語音複製的合法用途和不合法用途，保護個人和國家安全與權益；二、確立有效的執行機制和定期修訂，以確保法規有效落實，並得適應技術的快速發展；三、使用倫理教育與宣導；四、明訂相應的懲罰措施。

貳、技術監管：

一、建立如上項二之有效執行機制，由具備專業知識和技術能力專家組成專門機構或部門，（一）負責監管深偽和語音複製技術開發和應用，確保技術的使用符合法律法規和道德標準；（二）遵循最小干預原則，在保護個人隱私和防止濫用之間取得平衡；（三）從而促進產業良性發展。

二、用途限制：限制深偽和語音複製技術的用途，特別是在涉及金融、政治、法律和醫療等敏感領域，以及可能對個人隱私造成嚴重影響的情況下。

三、透明度和認證：（一）要求深偽和語音複製技術的開發者和使用者提供透明度，確保使用者知情並同意其數據被使用。（二）建立認證機制，確保僅有經過認證的機構和個人才能夠使用這些技術。

四、技術研究：鼓勵進行關於深偽和語音複製技術的研究，特別是關於檢測和防範濫用的研究，以及如何保護個人隱私的研究。

參、使用倫理教育和公眾意識宣導：加強對公眾和相關行業的教育，提高對深偽和語音複製技術潛在風險的認識。權責機構應提供相應的防範措施和教育培訓。

深偽和語音複製技術的發展帶來了許多潛在的風險，但也是國家永續發展不可或缺的一環。此一產業，需要多方利害關係人的參與，如何通過法律、技術和教育等多方面的手段來確保這些技術得到負責任和道德的使用，並最大限度地減少其潛在危害，以該產業快速蓬勃發展的現況，已經是當務之急。

（作者為北社副秘書長，資策會研發協理）

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