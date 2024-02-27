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自由廣場》大敵當前，恢復軍審制度刻不容緩

2024/02/27 05:30

◎ 林逸民

二○一三年發生洪仲丘案，引起台灣所有服過兵役的人民對軍中管理問題的共鳴，數十萬人上街頭，本意是要國軍的管理更安全、有效率，也是為了挑戰過去國民黨專制時代的黨國遺毒，因為在軍中黨國氣息的殘餘最為濃厚。

然而當年的國民黨總統馬英九，卻藉此四兩撥千金，把這股針對黨國的民怨，轉來對付台灣的防衛力量，用來遂行其「化獨漸統」的野心，當年洪仲丘事件整個案情明明與軍事審判毫無關係，但是馬英九政府卻引導輿論而火速修掉《軍審法》，使得台灣成為平時沒有軍審的國家。

自由民主國家的領袖美國，也仍然維持軍事審判，因為軍人的紀律是軍隊戰力的根源，也是國家生存的根本。對馬英九來說，台灣最好不要有自衛能力，才能達到他想望的「和平被統一」，但是台灣人應該明白，唯有堅實的戰備，讓侵略者望之卻步，才是和平的唯一保障，為此，軍紀是基本必要。

近年來，台灣各界已經逐漸了解當初一時沖昏了頭，莫名其妙把與洪仲丘案沒有關係的軍審廢除，對台灣的安全發生重大傷害，美國也一再提醒，國防部委婉提出「近期國軍恢復軍審法之可行性評估」報告，國防部長邱國正也曾公開表達支持恢復軍事審判法。

但是政治上，大多數政治人物卻對軍審問題絕口不提，深怕觸動「洪仲丘神主牌」，然而，隨著國際形勢風雲變色，台海防衛的重要性與日俱增，不僅台灣人本身愈來愈重視提升防衛，就是週邊盟友國家也都在看台灣的表現。不應為了政治考量，犧牲國家安全，更何況洪仲丘案已經超過十年，現在對當年做出修正，不算是朝令夕改。

個人擔任理事長的福和會，近日舉辦「捍衛台灣戰士推廣計畫座談會‧軍事組」邀集多位退役將領、專家們討論如何強化台灣的防衛能力，與會專家再度提出恢復軍審的重要性。

當前社會科技化、多元化，管理上的難度提高，兼且台灣司法本身問題重重，最基本案量負擔早已經過大，導致審判曠日廢時，再考量美國加緊大包圍中國，使得中國謀我日亟，對國軍的滲透工作變本加厲，種種因素加乘，都使得恢復軍審的必要性與日遽增。

過去台灣政界認為恢復兵役時間將是政治毒藥，其實並非如此，因為即使要服役的年輕人也明白沒有國哪有家。軍審亦同，年輕人必能辨明是非，不會因為「洪仲丘神主牌」就盲目反對。也期望大有為有遠見有魄力的政治領袖，能積極推動，修正這個歷史的錯誤。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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