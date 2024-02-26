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自由廣場》烏戰2年啟示 「自己國家自己救」

2024/02/26 05:30

◎ 張玲玲

俄國以「特別軍事行動」名義侵略烏克蘭已滿兩年，牽動全球經濟與地緣政治。近期，烏克蘭從高昂戰志到士氣逐漸往下，實令民主國家擔憂，也讓面臨嚴峻軍事威脅的台灣有諸多警惕。

首先，國際支援不會源源不絕。「自己的國家自己救」，雖烏克蘭獲得各民主國家在軍事或經濟、甚至有許多外國人志願為烏國打仗，但軍事理論家克勞塞維茨（Carl von Clausewitz）在其名著《戰爭論》中也強調，「精神要素是戰爭中最重要的問題之一，主要的精神力量指統帥的才能、軍隊的武德與國民精神」。戰爭期間，烏克蘭軍隊竟還爆發貪瀆弊案，一定會嚴重影響戰力的發揮。

其次，聯合國與國際制裁缺乏強制力及效果有限。如果中共真的攻打台灣，無法對國際仲裁、約束及他國制裁抱以太大希望，我們仍要以讓自己變得更強大才是關鍵。

再次，戰爭中的媒體戰、資訊戰、認知戰…目的就是「心理戰」。無形戰爭的影響力不會小於有形的物質戰爭。我們可以觀察到，國內不少媒體各有不同立場。但筆者關切的是，被侵略國、被戰火延燒的家園、遭受槍砲襲擊或屠殺的人，如此慘酷的場景如果發生在台灣呢？

台灣唯有準備好戰爭，落實全民國防，才能永保安定、和平與繁榮的生活。

（作者為陸軍備役上校）

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