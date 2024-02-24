自由廣場》病理科醫師即將消失?

◎ 李坤隆

根據統計，臨床病理科每年核定不到十張專科醫師認證，但近三年卻只招募到十二名住院醫師，招募率只有五成五，位居所有科別之末，因而常被笑稱「臨床病理科快滅科了」，這個現象或許不如兒科與外科醫師缺乏來得嚴重，卻可發現，醫院評鑑制度若不修正，類似問題恐將不斷影響整體醫療品質。

奇美醫院病理部醫學研究部部長李健逢表示，早年臨床病理科被列入「部定專科」，關鍵在於前輩們奠定功績，例如「台灣血液之母」林媽利、「台灣血友病之父」沈明鏡、終生對抗結核病的陸坤泰等三位前輩，讓醫界認為檢驗醫學有其必要性，若能從檢驗分析中找出疾病的破口，必可增進人民福祉。從這樣的專業人士眼中，我們可以理解到病理科醫師的重要性，畢竟這些基礎的科學才是最重要的關鍵，這些基礎科學若消失，那遑論醫療品質。

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這個現象也牽扯到醫院評鑑問題，因為當病理醫師只是為了應付醫院評鑑之用，不僅病理科醫師的薪資與其他醫師並不相當，連在醫院的地位也被忽略，以致無法吸引優秀人才投入，尤其同樣辛苦的學習過程，若沒有更好或至少相近的待遇，要留住人才是不可能的，何況在醫院中只是聊備一格，病理科醫師找不到人，只是剛好而已。

政府應更注意落實基礎科學，尤其在文科逐漸被漠視的環境中，若連基礎科學都不重視，那我們的教育還剩下什麼？如果政府仍將此現象歸於市場機制，恐怕最終會像現在大學退場機制一樣，出現劣幣驅逐良幣的反淘汰。

病理科醫師消失只是一個徵兆，背後透露出的問題卻可能影響十分巨大，見微知著，現在不處理，等問題全面性惡化後再開始，勢必事倍而功半，引發更多民怨。

（作者是大學教師）

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