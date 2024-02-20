自由廣場》日本不演了？連垂秀夫大使也忍不下去了！

◎ 陳永昌

日本自衛隊與美國陸戰隊自本月一日展開聯合電腦模擬兵推，根據日本《共同社》消息，演習中首度明確將中國列為假想敵。中共官方喉舌《環球時報》則有不同看法，社評痛批，向來保守謹慎的日本「故弄玄虛、欲蓋彌彰」，軍演衝著中國根本不是第一次，頂多只是第一次公開這麼說，終於捅破窗戶紙不演了！

根據《日本經濟新聞》最新調查，百分之七十四日本人不喜歡中國，連續六年超過七成，回答喜歡中國的僅有區區百分之六，更有百分之八十七受訪民眾表示感受到中國威脅。日本民眾對中國負面情緒如此強烈，為日本官方不演了提供強而有力民意基礎，連負責推動兩國親善交流的外交官也忍不下去了。

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擔任過日本外務省中國課課長的垂秀夫，去年底結束駐中國大使四年任期，自二月號《文藝春秋》雜誌開始連載回憶錄長文，詳細揭露他與中國外交部官員多起衝突事件，並指控在他與日本記者餐敘的日本料理店遭安裝竊聽器。卸任短短不到兩個月便高調批評前駐在國，在日本外交圈十分罕見。

最讓垂秀夫忿恨不平的就是北京當局打壓他舉辦攝影作品展。工作之餘，垂秀夫熱愛攝影，作品曾獲得日本環境大臣賞等獎項。獲拔擢擔任駐中國大使前，垂秀夫四度派駐中國，陸續前往拍攝雲南油菜花田、黃山雪景與內蒙古大草原等地拍攝照片。上任前，垂秀夫就期許自己多拍些中國各地風景照，介紹給日本民眾。紀念日中建交五十週年《永遠的鄰居》攝影展，就有一幅他拍攝的北京天壇照片。

去年三月，垂秀夫在蘇州市的畫廊舉辦攝影作品展《大美在人間》。他在回憶錄首次曝光幕後曲折，他說一開始就被中國外交部阻攔，不得不改以個人身分舉辦，最後在早年留學南京大學同學協助下，好不容易在蘇州找到場地，出席開幕式的僅有地方官員與企業界人士。若非他本人爆料，外界根本不曉得中共當局派了十多名公安在畫廊外把守，還把大門鎖住，禁止民眾進入參觀，甚至粗暴取下相框內攝影作品。

相較之下，二○一六至二○一八年派駐日本台灣交流協會台北事務所期間，垂秀夫曾經於總統府一樓舉辦《海島之國》攝影展，當時副總統陳建仁與外交部長吳釗燮都親自現身開幕式支持。一冷一熱猶如天壤之別，難怪垂秀夫會吞忍不下去，接下來應該還有更多秘辛爆料！（作者為企業專業經理人）

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