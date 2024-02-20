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自由廣場》如何避免網紅之亂

2024/02/20 05:30

◎ 張約翰

短短一個月內，從為一碗海鮮丼大打出手的Toyz與超哥，到嘲笑身障人士引發爭議的王志安，再到晚安小雞、阿鬧自導自演被毒打、囚禁結果遭判刑，「網紅就是社會亂源」的說法，在社群平台上蔓延開來。

「網紅就是社會亂源」這句話，其實包含兩個指涉。首先是社會很亂，不然何必找亂源？其次是社會之所以亂，源自網紅。然而這兩者真的都成立嗎？筆者不是治安專家，也不是社會學家，前者不敢置喙；至於後者，假定社會真的很亂，那麼真的要怪網紅嗎？

網紅是社群媒體時代才出現的新名詞。前社群時代，新聞媒體娛樂版面對名流、藝人言行動向的報導，就是閱聽人注意力所能及的最大範圍；到了社群時代，網紅也加入搶食閱聽入注意力大餅的行列，在演算法推播下把閱聽人注意力吃乾抹淨。說到底，本質是不變的，閱聽人的注意力是商業模式中的必要條件，所以儘管「負面新聞好過沒新聞」這句話早在前社群時代就是老生常談，但套到網紅身上依然適用。網紅與過去的名流藝人沒有什麼不同。

在這個內容生產已經逐漸不分媒體類型、互相浸潤的時代，網紅的知名度與影響力都可以與過去的名流、藝人們相比，而表現型式與內容也都逐漸趨同，因此如果說網紅搞得社會很亂，那麼與過去光是看娛樂版面就高嘆世風日下的道學先生有什麼差別？

社會亂不亂筆者不敢說，不過如果真心覺得社會被網紅搞亂，就個人層面，也不是沒有改善的辦法。既然注意力是網紅商業模式的必要條件，那麼首先要做的就是別在把時間浪費在滋事型網紅身上。有些網紅為了吸引注意力，成天引戰，或是編造假內容，等著觀眾搬小板凳圍觀看熱鬧，如果你的平台上都是這種內容，你得先反省是不是花太多時間在這種網紅身上了？

其次，了解媒體內容產製與其商業模式，有助於你分辨為什麼會有這則內容、為什麼會這樣呈現、為什麼會呈現出這些東西，也就初步具備對不良內容的免疫力，不會成為滋事型網紅內容傳播鏈的一環，自然也就免於在搞亂社會這件事情上成為幫凶。

世界很大，網路很廣，優質的娛樂內容比比皆是，只要花點時間訓練你的社群平台演算法，並具備分辨誰在滋事的能力，自然就可以遠離亂源了。

（作者為世新大學傳播博士學位學程博士）

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