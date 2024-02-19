自由廣場》沈迷網路讓人變笨？

◎ 方復權

網紅「晚安小雞」和同夥「阿鬧」在柬埔寨拍攝造假影片並上傳網路，柬國政府震怒，火速逮捕兩人並判刑兩年，還強調此案事關重大，兩人須服滿刑期，才會驅逐出境。

超過十年，全世界學者專家對於社群網路和手機展開調查研究，發現愛用手機收發訊息閒聊，以及沉迷網站的使用者，通常比一般人更貪於享樂，在道德上更膚淺，缺乏內省的智慧，如同暢銷書《The Shallows》（中譯：網路讓我們變笨？）開宗明義提到「網路對我們的大腦做了什麼？」，分析網路訊息通常快速又淺薄，不需要大腦花長時間消化處理，當民眾習慣這樣的思維模式，會削弱認知與內省的功能。譬如在台灣，網路上常見正反兩派對某項議題的意見僵持不下，甚至約出見面鬥毆，爆發官司訟訴，就是衍生的不良產物。

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再看「晚安小雞」和「阿鬧」，兩人沉迷於網路世界及粉絲回饋的流量，進而走火入魔，違背道德和法律，落得在國際鏡頭前向柬國警政官員下跪認錯，顯然大腦變笨，缺乏基本道德良知。更令人傻眼的是，「阿鬧」向柬方道歉時，竟然說出「希望柬埔寨給個機會，讓我們的流量可以宣傳這個國家的好」，套句台灣歇後語「胡蠅戴龍眼殼」—「崁頭崁面」（比喻呆頭呆腦、不知死活），簡直是「戇甲袂扒癢」。

聰明的人利用網路學習、求職、創業、創造財富與幸福，進而回饋社會、減少紛擾，普羅大眾如何選擇，或者盲目追隨，僅在一念之間。

（作者從事國際貿易）

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