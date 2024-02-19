自由廣場》中共政權的末日瘋狂

◎ 愚工

二月十四日，《美國之音》報導，繼德、英等多國示警中國間諜活動後，挪威政府在其最新的安全挑戰年度報告中警告，中國間諜遍佈歐洲，其情報網絡對歐洲構成安全威脅。

挪威的情報機構指出，中國情報部門透過一系列常用工具和數位基礎設施隱藏自身活動軌跡，在歐洲各地開展活動，且他們不是單獨執行任務，而是得到「外交官、旅遊代表團、個人、企業和特殊利益團體」等民間行為者的協助。

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此因，依《中國國家情報法》第七條：「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作」。實務上，中國的企業及人民不但必須「依法」幫中共做情報工作，甚至成為中共恐嚇流亡海外異己的鷹犬。來自中國，現在美國一家研究機構做博士後的甯甯，在美國請願網站change.org發佈一封聲援中國異見人士彭立發的連署。很快的，中國網警找到她的家人。甯甯告訴《美國之音》：「我在美國網站上的一些個人資訊，比如郵箱，按理說不應該被任何人看到，但不知為什麼，中共網警卻找到了，然後找上我的家人」。她猜測，可能是中國網警侵入了這家美國公司的後臺，或是這家美國公司內部有共產黨的幫兇。

中國網警駭入他國政府及企業，中國間諜及同路人滲透他國各階層進行「無聲侵略」，台灣是重災區。《美國之音》中文網十三日報導，美國網路安全公司Trellix在十三日發表的最新報告發現，在台灣大選前廿四小時，台灣遭遇研究人員所稱的大規模網路攻擊，次數超過平常一倍以上。

事實顯示，台灣親中勢力對台灣國防及社會的安定的破壞，已引起國際社會注意，國際媒體把藍白兩陣營歸類為「親中」，相當中肯。

中國利用自立的《反間諜法》《國安法》箝制自家人民的言論自由，針對中國境內的外資經理人濫搜濫捕，利用《國家情報法》脅迫海外的中資企業與人民當鷹犬，設局脅迫利誘他國人民出賣自己國家，瘋狂程度罔如末日困獸，習近平政權一夕之間跨台，已是大概率事件。

（作者從商）

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