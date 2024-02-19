自由廣場》傅崐萁不要硬拗甩鍋

◎ 葉昱呈

立法院中國國民黨團發起連署，原本要求本月廿日立法院開議前先在十七日召開臨時會，安排行政院長陳建仁為西布特羅事件到立法院進行專案報告，最終臨時會未能開成。但國民黨黨團總召傅崐萁卻辯稱「臨時會」是黨團人員「誤植」文書，將依相關規定懲處，不禁令人質疑是否意圖將過錯甩鍋給幕僚工作人員？

「誤植」的定義，通常指誤用數字（例如：預算一二六萬元誤繕為預算一三六萬元；第二一三次會議誤繕為第二一五次會議）、誤用錯字（例如：馮誤繕為馬；京誤繕為涼）或缺漏文字（例如：停車場誤繕為停場；公共設施誤繕為公設施）。問題是，當初國民黨團發新聞稿宣布召開臨時會時，有誤用錯字（例如：林時會；零食會）或缺漏文字（例如：臨會；時會）嗎？如果沒有，能稱為誤植嗎？

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且《中華民國憲法》第六十八條明定，立法院會期之常會期間，每年兩次，第一次自二月至五月底，第二次自九月至十二月底。國民黨團發布新聞稿時，難道都未經審核把關嗎？幕僚工作人員撰寫新聞稿時，如未經高層指示，有可能出現「臨時會」三個字嗎？更遑論「臨時會」是法律名詞，若非「無知之過」，要將「協商會」、「協調會」等其他會議誤繕為「臨時會」，其機率可說微乎其微。

傅崐萁硬拗宣布召開臨時會是誤植，不願承認錯誤，甚至意圖將犯錯的責任推給幕僚工作人員，不僅越描越黑，無法解開社會大眾的疑惑，只會貽笑大方。

（作者是公務員）

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