自由廣場》下架無良廠商

◎ 林柏寬

今年一月，法國零售巨頭家樂福不滿百事可樂公司商品的漲幅過高，公告要在歐洲四個國家下架該公司產品。家樂福執行長表示，儘管原物料成本下降，百事卻未配合降價，因此貼出公告通知消費者，因其價格不斷上漲令人無法接受，所以不再銷售這個品牌的產品。

漲價有千萬個說「Yes」的理由，原物料成本上漲時，漲價不手軟，又狠又痛地搜刮消費者的荷包；跌價時卻有千萬個說「No」的藉口，原物料成本下跌了，售價卻始終不跌，捨不得將到嘴的暴利彌補回饋消費者。

請繼續往下閱讀...

以百事公司的百事可樂、樂事薯片等產品為例，糖一磅要價0.21美元，比三個月前價格回落，但仍遠高於疫情前的0.11美元左右。同樣，製作洋芋片的原料馬鈴薯，期貨價格漲到每公斤約30.6歐元，比三個月前19.6歐元，漲幅超過50%，但只會狂漲價、卻堅持不降價，這樣合理嗎？

百事可樂裡用到的糖，所占百分比為多少？糖一磅漲了0.1美金，也不過台幣3、4元，從相對百分比來看，卻幾乎漲一倍，但消費者能接受百事可樂漲價一倍嗎？同樣地，製作洋芋片的原料馬鈴薯每公斤漲了11歐元，漲幅超過50%，但一公斤的馬鈴薯可以製作出多少包的洋芋片，漲價豈能用漲幅50%的相對百分比來計算。

今年一月，美國康乃狄克州的一家麥當勞分店，將經典大麥克套餐的定價提高至18美元（約新台幣557元），美國人吃不起大麥克，物價通膨壓力籠罩全球，更要面對無良廠商的人謀不臧。

無良廠商總是趁火打劫，漲上去的價錢永遠回不來！人民應該像法國家樂福一般強硬，下架無良廠商，表達人民的憤怒，而不是鄉愿的說「漲價也還可以接受」。

（作者是國中教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法