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自由廣場》法治觀念欠教育的藍委們

2024/02/17 05:30

◎ 紀安秀

立法院本會期預定二十日開議，國民黨團卻提案要求十七日召開「臨時會」，邀請行政院長陳建仁進行食安專案報告；民眾黨團總召黃國昌則表示，一開始就主張十六日開議，嘲諷國民黨當初隨民進黨起舞，現在才面臨複雜程序。

依憲法規定意旨，立院每年兩次會期，分別為二月至五月底及九月至十二月底，必要時，得延長之。會期以外，因總統咨請或立委四分之一以上請求得召開「臨時會」。國民黨團提案在會期內召開臨時會，顯然不合憲法規範，實在丟人現眼，法治教育有待加強。

殊不知，立法院臨時會除了須在會期外召開，更重要的是，必須符合「急迫性、必要性、正當性及實質效益性」等要件。以本件為例，完全不符合這些要件，國民黨無非想藉邀請陳建仁報告台糖瘦肉精事件，來凸顯「國會最大黨」的威力，一方面也給準總統賴清德及新政府下馬威，但這樣的政治操作，只會自取其辱。

未來國會運作，國民黨必定會無所不用其極「奧步盡展」，又因藍營內部可能出現院長韓國瑜派及總召傅崐萁派等不同意見，加上民眾黨黃國昌的強勢作風，在野黨不斷上演興風作浪的爛戲碼，似乎很難避免。身為執政的民進黨，肩負政策成敗的重責大任，有必要多面向沙盤推演，見招拆招，化解爭端，別讓立法院成為藍白政治秀的舞台。

（作者是台北市民）

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