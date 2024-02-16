晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》「私刑正義」真的大快人心嗎？

2024/02/16 05:30

◎ 王翔正

近來，知名網紅因現場評論餐廳商品良窳，引發爭端遭暴力輸送，衍生捉對互打的插曲，血腥畫面躍上新聞版面，甚至疑似出現模仿效應，另名網紅也遭人攔路攻擊，但網紅陸續遭暴力對待，網路社群上的反應多為「自己嘴秋、活該被打，甚至你們可以言語暴力人家，人家就不能肢體暴力你們。」顯見社會輿論似乎認可了私刑正義的不法行為。

或許每個人心中的正義，形狀差得很遠，然而私刑正義終究不是法治社會下的正義，只是恣意發洩自己當下的情緒，若為逞一時之快，無端侵害他人身體法益，事後還沾沾自喜，甚至透過對立衝突，賡續製造出觀看流量，似乎正中有心人士的下懷。但回歸理性討論，「正義」真的被伸張了嗎？

依據學者艾克斯提出的差別強化理論表示，人類行為因獲得獎賞或避免懲罰而受到強化，亦會因受到懲罰與失去獎賞而減弱。社會上暴力不斷放送，卻沒有受到應有的懲罰，僅有幾萬元交保，或是審判期間曠日廢時，可能使暴力行為受到強化而產生模仿效應，進而影響社會風氣。

在富有人情味的台灣社會，「正義感」是國民特有的民族感情，然而法蘭西思想之父伏爾泰曾述︰「我不同意你的說法，但我誓死捍衛你說話的權利。」凡事使用暴力解決無法被接受，況且我國為法治國家，犯罪行為有其法律規定，若故意觸法將予以制裁，縱然藉由私刑為被害人出氣足以快慰人心，但缺乏法制基礎下，仍非正道。

犯罪學古典學派中認為人有能力選擇其行為，行為人須對行為結果負責任，認為刑罰必須要大於犯罪所得之利益始可遏止犯罪，懲罰需以「嚴厲、迅速、確實」才能達到效力。以往的刑事訴訟期程冗長，訴訟結果出爐時常人事已非，在刑事司改的漫長道路上，建議打擊犯罪以「懲罰嚴厲、定罪迅速、罪刑確實」為目標，並輔以即時保障被害者的賠償措施，才能讓暴力犯罪無所遁形。

（作者為文字工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書