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自由廣場》別再「花錢就是老大」 高檔旅遊也要高素質

2024/02/15 05:30

◎ 何玲玲

近期某位網紅作家大米女士，參加高團費的遊歐旅行團，因對旅行社的安排住宿設備，感到諸多不滿與委屈，發文抱怨控訴，期望引起社會的支持和聲援。

筆者本身也是國際領隊，之前曾拜讀大米女士所寫的書，當時對她的犀利文筆頗為欣賞，尤其是她在個人職場上的努力和爭取，值得一看。

但參加高檔的旅遊團，住歐洲古蹟豪華飯店，把自己搞的清潔服務員一樣，跪在浴室擦水，這我就搞不懂了？為了一點水，把自己弄的跟女僕一樣，如果是拍旅遊花絮，體驗，衝網路聲量，我倒覺得很可愛，但看新聞說，她不是搞笑，而是抱怨控訴飯店設備種種缺失，沒有達到她的期望，委屈的扮演清潔女僕，只差沒變裝。

再此建議大米女士，就算變成暢銷書作家，也需繼續學習閱讀，特別是其他作家的好書。再此，推薦一本好書，國際禮儀專家陳弘美女士所寫，書中對於進出歐洲或世界各地，高級飯店、餐廳、景點，一位有水準的國際旅客的應有行為規範。

有錢參加高質量的旅遊團，是一種人生的享受，但不代表你花費的團費，就可擁有全世界，或有錢就是老大的心態，要求對方要依照你個人想法而運作，這也顯示出，旅客自己的本身知識和水平的低落。

禮儀專家陳弘美也說，「客訴」是基於提高服務品質的健康心態，但仍需冷靜思考，整理情緒，不需要「大聲嚷嚷」只要說明原委就可。

這其中最重要的態度，是彼此「尊重」不同，而不是花錢就是老大的鄉巴佬心態。

再次，我強烈建議大米女士，好好的看看，國際禮儀專家陳弘美女士所寫的關於禮儀的書籍，下次參加高檔旅遊團的時候，至少不會演出一場小丑般的鬧劇。

（作者為國際領隊）

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