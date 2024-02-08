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新聞線上》新國會不再天天過年

2024/02/08 05:30

記者陳杉榮

農曆年後立法院就要開議，朝野政黨關係和行政立法兩院互動，都將出現新的模式，「國會新局」攸關政府運作，「完全執政」八年，被批評少了謙卑、多了傲慢的民進黨政府，「不再是天天過年」，如果不能擴大與人民對話，累積社會資本，作為執政後盾，面對在野兩黨各種突襲和震撼教育，未來這四年只怕都不好過啊！

今年大選，台灣人用行動告訴全世界，並正告中國共產黨，台灣人不接受中國指定的人選，但選民也正告民主進步黨，台灣人不會縱容民進黨繼續一黨獨大，賴清德當選總統，韓國瑜當選立法院長，都在這條脈絡上。民進黨領導人要認清方向，千萬別走錯路徑，甚至還以為民眾黨是你的朋友，因為凶狠的對手已經「等在路上」。

立法院長這一役，楚河漢界涇渭分明，五十一票的民進黨團，就是少數黨。五十二加二的國民黨團，就是最大黨。八票的民眾黨團，既是大白，也是小藍，絕不是小綠。自認愛台灣的人士穿梭奔走拉票，動機良善，但不管是拉柯文哲、黃國昌、黃珊珊，還是拉陳昭姿，都是「做白工」，畢竟變色龍的顏色千變萬化，民眾黨推出黃珊珊選院長，等於宣告支持韓國瑜，民進黨還有人以為國會運作可以找民眾黨合作，真是癡心妄想、「憨到未扒癢」！

民進黨三朝元老游錫堃翻車落馬，「一日立委」告老還鄉，何等的不堪！若非有人看不清楚路徑，還在等「萬分之一」的機會，何以致此；也多虧老江湖柯建銘開罵叫陣、堅守底線，民進黨才沒輸到脫褲。而類似的險境不會只有這一次，未來立法院每個重大法案和重要預算的審議表決，在野陣營都會故佈疑陣，或是刻意露出縫隙，民進黨政府只要稍一不慎，都可能翻車。

韓國瑜絕不是省油的燈，甫當選立刻翻箱倒櫃，找來「立法院教科書」周萬來出任秘書長，一出手就是高招。韓國瑜和國民黨團總召傅崐萁是多年老戰友，他們有許多外人不解的「通關密語」，柯文哲曾是他北農時期的老長官，這些關係民進黨都沒有，韓絕對不是陳水扁時期的王金平，民眾黨更不是李登輝的台聯，要他們支持民進黨，必須付出重大代價，如果以為用誠心去交陪就能天天過年，將會誤判，是會吃大虧的！

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