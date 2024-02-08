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自由廣場》龍年新騙招 紅酒金幣送禮來

2024/02/08 05:30

◎ 林書立

年節將至，許多人收到郵寄快遞的年禮，在大量物流中，卻夾雜詐欺集團的詐禮包，包括紀念金幣、紀念紅酒、致富理財雜誌等，讓投資族群感受到溫暖，及投資群組的用心，尤其是群組專員、助理寄來的龍年節禮，一股暖流竄入心底，於是準備年後加倍奉還，預計投入更多資金，龍年本應發揚龍馬精神，被害人卻信以為真而「龍袂清醒」。

儘管銀行、投顧機構及財經雜誌與警方全力聯手攔阻詐欺，詐欺集團仍不斷推陳出新，當媒體揭露「網路不可信」、「網友無真情」、「好康必有詐」，詐團卻突破盲腸，在年節期間寄出許多「限量好禮」，從紅酒、金幣到理財致富秘笈，甚至有住院者還收到Uber送來熱咖啡，加強鞏固網路「友誼」，以致警察與銀行阻詐轉帳成功後，被害人再次淪陷，轉往別家銀行匯出更多資金。

年節將近，為人子女返鄉時，一定要注意家人或長輩有無收到來路不明的禮品或書籍，以免過年喝完紅酒、讀完致富書籍後，卻因地址已被鎖定，而在過年後，假網友藉口涉及洗錢來威脅被害人犯罪、違約交割、內線交易，最終任憑宰割。

再次呼籲，凡是「好得令人難以置信」的「好康」，務必保持高度懷疑，並和朋友分享這些「好康」，千萬不要自己「暗崁」，才不會孤單受騙，還有，儘快撥打一六五專線，尋求破解良方。

（作者是刑事警察局警官）

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