自由廣場》嚴防三病毒在春節發威

◎ 魏思源

春節假期將到，中央流行疫情指揮中心日前宣布，國內新冠疫情仍有一波上升趨勢。想平安過年，須謹慎防疫。而新冠疫情正襲捲中國，加上流感病毒及諾羅病毒齊發，這個年的防疫措施，不可輕忽。

XBB是目前免疫逃脫最強的病毒株，近期研究顯示，即使打了非次世代第四劑，或是曾感染Omicron BA.4或BA.5，血液中對XBB病毒中和抗體的效價幾乎是零，對免疫系統而言，幾乎等於是陌生對象，都有重複感染可能。若輕忽XBB此種特徵，就有可能在春節團聚較多的環境中，使親友感染病毒。

請繼續往下閱讀...

冬季與初春是流感病毒及諾羅病毒的好發季節，流感推估單週就診上看十二萬人次，幼童、長者與慢性病患者尤為流感的高危險群。目前國內流行病毒性腸胃炎，已造成多起群聚事件，而往年春節期間腹瀉就診人數明顯增加，出外走春或大啖美食，更須留意個人及飲食衛生。

春節期間面對這波三種病毒，為防重複感染，凡是符合間隔時間者，應積極接種次世代疫苗。要配合各項防疫措施，落實手部衛生，人潮密集區戴好口罩，並注意咳嗽禮節。現階段正值尾牙、年末聚餐及喝春酒活動增多，應先檢視自己健康狀況是否適宜參加，同時避免出入擁擠場所及高感染傳播風險場域。

（作者從事資訊業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法