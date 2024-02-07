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自由廣場》高中生看泰源風雲54週年

2024/02/07 05:30

◎ 陳伊真

我出生在不算富有卻也不愁吃穿的家庭，生活在民主自由的臺灣，很難想像我出生前幾十年的台灣是什麼樣子？我以為是同樣自由，同樣民主，像現在一樣可以肆無忌憚的苛責政府的不是，如今我切身的體會自己是多麼的無知。

我從未想過現在我所擁有的自由是從何而來，也因此理所當然的揮霍我所享盡的自由。在《泰源風雲：政治犯監獄革命事件》這本書中，我卻看見截然不同的故事，截然不同的台灣，一個飽含血淚卻堅毅果敢的歷史。由於這群人的抗爭，才建構了現在的民主，他們用生命換來了我所擁有的安樂。使我最揪心的一幕是，書中寫著烈士江炳興先生被壓制時，掙扎著高喊：「我們是要打倒強盜集團的革命軍，台灣獨立萬歲 ! 」我的腦中自行浮現這樣的場景，真實地令人熱淚盈眶。我們素不相識，他們卻不惜犧牲生命以援救台灣人民的自由！我很榮幸生活在前人用血汗奠基的社會，因為有他們經歷國民黨的殘暴陰狠，體受言語無法表達的苦難和心酸，我們得享如今的民主。

我今年十七歲，我沒有勇氣用命換更美好的未來。再過二十年，三十七歲，或許早已成家立業，我也未必有勇氣站在第一線為台灣發聲。我承認我是懦夫，在生死關頭只會害怕的退縮，我不夠勇敢。但也正因如此，我更能深切領悟到他們是多麼強大與英勇。我獻上最真誠的敬畏與感謝，有你們，才有現在的「台灣」。

（作者是高中生）

來稿附記︰中華民國政府流亡台灣後，蔣家王朝不思還權於民，卻積極部署少主接班，於是「世界台灣獨立聯盟」在1970年元旦成立，旋遭掃蕩鎮壓，被大量送往泰源監獄的台獨人士，2月8日發動泰源監獄革命，欲推翻中華民國流亡政府。值事件54週年之際，一位高中生回顧這段歷史。

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