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自由廣場》（鏗鏘集）習升中降不是唱衰

2024/02/06 05:30

◎ 王景弘

紐約《華爾街日報》刊出自家小新聞：它的華府辦事處裁員廿人，原有的「美中經濟問題」小組裁撤。早兩天，《紐約時報》則報導，中國把「唱衰經濟」罪狀提升到危害國家安全的層次。

這兩件事雖屬巧合，但隱含的意義相同—中國經濟對美國並非那麼重要；國際經濟大局絕非「東升西降」，而是「習升中降」。中國官方承認經濟處境「嚴峻」，但民間抱怨泡沫經濟處於爆破邊緣的實話，卻列為「唱衰經濟」，危害國家安全。

經濟問題硬碰硬，有數據、有實際經濟活動可檢驗，吹牛造假不能長期騙人。毛澤東喊「東風壓倒西風」，習近平學樣喊「東升西降」，都在唱衰西方，但西風強勁，西方實力不降反升。

中國走衰和被唱衰，問題出在習近平自我膨脹。在他之前，西方親中派有兩個理由要扶持中國，正當理由是要讓中國走向民主化；恐嚇自己的理由是預防中國經濟崩敗，難民造成西方國家的災難。

但習近平濫用西方的善意，搞國家資本主義，不公平競爭，擴張軍備，對內壓制，企圖建立霸權，改變國際秩序，使正負兩面理由，都失去支持的力道。

現在美國與其他民主國家認定，習近平已無改革開放意願，反而自誇威權統治的「優越性」，美國兩黨共識，把中國視為戰略競爭對手，要以公平競爭把它比下去。

冷酷的事實是美國經濟正強勁回升，中國被外資、國際貨幣基金。華爾街看衰，中國人加入美墨邊境偷渡的難民，中國股市行情跌到股民湧入美國大使館網站「請求託管」。

鼓吹東升西降的習家班，現在有人記取蘇聯的教訓，怕成「被競爭」的對象，居然厚顏要求美國「擱置競爭」，穩定雙方關係為重。習皇自我膨脹，面對消風危機，卻怪人民唱衰，真具有中國特色！

（作者為資深新聞工作者）

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