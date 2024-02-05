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自由廣場》三黨不過半 需要怎樣的閣揆？

2024/02/05 05:30

◎ 莊勝榮

國會議長之爭已落幕，社會關注誰是政壇二號人物的閣揆人選？美韓是總統制，只有總統並無閣揆或行政院長，美國國務卿相當於外交部長，不像台灣閣揆。台灣目前政治生態複雜詭譎，三黨不夠半國會絕對亂，要請一位壓得住陣腳，叫好又叫座的閣揆，確實不易。如果照傳統的派系平衡或共治，實在很難從井底裡找到大象。

從總統思維窺之，閣揆相當於公司總理理或CEO，執行董事會及股東會決策，當然也包括公司人事及平常事務，需有超凡的能力及經驗，壓得住國會陣腳，又能讓社會說讚，還要能獲總統絕對信任與放心，才有相乘相加之效果，請問這樣的人才哪裡找？

從憲法規定來看，雖總統已直選，但屬於雙首長制，總統掌控兩岸外交及國防，並透過國安會處理國內重要事務及決策。行政院乃憲法第五十三條規定的最高行政機構。閣揆由總統任命，總統有任期保障且有數百萬選票做後盾，但兩人對國家社會的貢獻度並無二致。

跳脫派系及小圈圈格局，及超凡不俗的思維，要尋覓一兩個足夠份量，有號召力及壓得住陣腳的閣揆。如果他（她）們願意為國效勞，且不畏懼立委有理無理的質詢，他（她）們恰從國際企業退休或將離開政府高層位置，相信會贏得人民高度尊敬及熱烈掌聲。絕對說這步棋下得很棒，恐怕連美國也說Wonderful。

（作者為律師）

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