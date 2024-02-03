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自由廣場》港府惡法23條／台灣人須遠離香港

2024/02/03 05:30

◎ 李廣智

香港政府宣佈1月29日開始就《基本法》23條展開為期一個月的諮詢。當中建議新增五大罪行，其中對「國家秘密」之定義，將擴展至「香港經濟社會發展秘密」及「境外干預」罪。

所謂「香港經濟社會發展秘密」，明顯是指一切不利於香港經濟的消息。例如中國青年失業率，中國國家統計局於8月15日起蓋牌，暫停公佈青年城鎮失業率，因中國政府深知，一旦真實數據公佈，中國經濟必定雪上加霜。而23條一旦生效，則一切不利香港經濟之消息必被禁止發佈，國際企業將身處資訊極不透明的投資環境，因而無法作出正確決定，更要承受可能無緣無故就觸法的風險，因現時的《香港國安法》及即將降臨的23條，根本沒有清晰定義法律條文，加上黎智英案之審訊過程充分顯示香港司法已死，外資必大舉撤出香港，香港國際金融中心勢必成為遺址。

至於「境外干預」罪，短期目的是針對海外的時事評論人，居德的英籍時事評論員黃世澤在他的youtube頻道，呼籲港人於區議會選舉投票中躺平，竟遭香港政府通緝。一名居港港人因在臉書轉載黃世澤貼文而遭港府控告。此事明顯是為23條日後執法牛刀小試，目的在殺雞警猴，恐嚇海外港人噤聲。此法例賦予執法機關海外執法權力，加上即將設立的「應變反駁隊」，因此筆者應為其魔爪最終會延伸到關心香港議題的外國時事評論人，視同干預他國內政。當中共殫精竭力都無法噤聲時，港政就可能效法中國大陸築起網絡防火牆，屆時可能連VPN都無法使用。

建議身居香港的台灣人，條件容許下應回台灣或轉往海外，因香港已無錢可賺，且有網禁的危險，加上台灣駐港辦事處已無台灣官員，一旦在香港發生意外將難以救援，建議台灣人切勿到香港旅遊，以免重覆李孟居的悲劇。

（作者是整理師、國籍香港）

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