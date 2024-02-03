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自由廣場》國道停車場光電合情合理

2024/02/03 05:30

◎ 陳秉亨

停車場安裝太陽能，供再生能源、幫車輛與乘客遮陰，在世界各國都很常見。也有很多道路、鐵道兩側安裝光電，善用交通設施周遭的空間提供再生能源。近日見媒體批國道停車場砍樹種電，此舉徒增人民對再生能源的誤解，反而阻礙淨零轉型的速度。

往返高速公路的用路人，即知國道休息站大片的水泥停車場，在太陽曝曬下會產生高溫。車子稍微停久一點，車內就會悶熱，駕駛人遂讓車內空調持續或加強運轉，徒增油耗與空汙。國道休息站安裝太陽能，除可增加再生能源、為乘客提供足夠陰涼空間、減少汽車能耗與空氣汙染。若遇雨，光電棚架也可供乘客上下車，減少雨淋，具有多重效益。

至於國道停車場植栽與光電的共存問題，過去護樹團體在前立委陳椒華委員的協助下，高工局承諾設置時會避開已有完整樹林的地區、且會制定移植計畫，對原有樹木的影響可降至最低程度。至於某媒體使用的西螺服務區光電相片，事實上西螺服務區停車場的植栽本來很少，且生長狀況較良好的20株已依計畫移植。這些資料高公局皆有報告可查，足資反證。

國道停車場裝設太陽能實屬合情合理，媒體不應誤導社會。但仍有部份細節可再改善，提醒交通主管機關，應持續邀請民間團體，共同監督廠商是否落實樹木保護計畫，以減社會爭議。而西螺休息站的光電設施，宛如鐵皮工廠則是美中不足。國道休息站也要顧及景觀功能，光電案場的設計，建議採用雙玻、可以部份透光的太陽能板，讓光電板下仍有部分採光，減少對景觀的影響。主管機關若能主動採取公民電廠的共同開發模式，讓人民享有減碳紅利，則會讓國道光電案廠政策更臻完美。

（東華大學環境學院博士班學生 ）

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