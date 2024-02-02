自由廣場》中共對台的文化侵略

◎ 李廣智

台北市寧夏夜市舉辦的「科目三」舞蹈比賽引發爭議，反對者認為台灣會被中國「舞統」，讚成者認為只是正常的文化交流，視同過去舉辦過的日韓舞蹈比賽。面對如此區區小事，中國國台辦發言人陳斌華居然公開回應，指稱台灣年輕人喜吃大陸零食看大陸連續劇、唱大陸抖音神曲，已成為潮流和生活方式，再反罵民進黨一些政客與台獨份子跟不上年輕人節奏，為了政治私利進行操弄，只會被年輕人所拋棄。

正常而言，跳舞比賽就是普通的文化交流活動，但來自獨裁中國的流行文化，民主社會卻不能作如是觀。毛澤東曾於延安文藝座談會中確立文藝是為政治服務，其流行文化一直以來是中共的統戰工具，加上國台辦居然對此事異於尋常作出回應，可見中共有意將此事操弄成政治事件，指在打擊執政黨。

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加上CNN近日報導，習近平與拜登於近期互通電話，習曾承諾不干預二○二四美國大選，即等於是親口承認曾經干預台灣總統大選甚至他國選舉。事到如今居然還有人認為中共沒有干預選舉，科目三的舞蹈只是文化交流，明顯台灣人最大的問題對中共歷史以及國際局勢的不了解而導致誤判。

更重要是，台灣網紅在選後質疑開票過程的影片、科目三舞步，兩者都來自抖音，並造成台灣社會出現種種不必要的爭論，正是抖音所造成。加上中共故意利用台灣民主自由的環境以抖音大搞文化統戰，禁止抖音以就是戕害言論自由，目的只是要讓台灣失去反擊中共統戰的能力。目前出現的社會問題正是放任抖音的惡果。如此台灣政府更必須以國安為由於全國禁止使用抖音。

（作者是整理師，國籍香港）

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