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自由廣場》一顆紅蛋和藍白兩蛋

2024/02/02 05:30

◎ 王國論

溯及一一三年一月十三日立法委員誕生，短短十九天，立法院長這顆蛋的孵化過程，可謂紛擾不斷。

院長係藍綠白三色蛋，總共一一三顆蛋中來互選，粒粒皆有機會，因此，三隻母雞競爭激烈，個個都堅持；只是對岸的「一粒紅蛋」遙遠傳來聖音，藍白兩蛋只能改唱蛋蛋之哀愁！

於是進行到第二輪，比拚之下，五四：五一，院長這顆蛋破殼孵化。癥結在於，其中八顆蛋是「無精卵」，我們不說是「沒種的」，但對岸黑道大哥既然已惡狠狠出聲，誰敢拂逆！

這象徵著往後四年，咱台灣國會，會有隻頂上無毛的公雞議長，它曾在高雄市，是個被罷市長，聽說它以前當立委的紀錄，亦不甚光彩，這回能否昭雪不光彩的前科，拭目以待。

頭上沒毛就是禿子，禿子確是它的印記，在高雄市長任內，它還以此炫耀辦活動。只是禿子在它們藍白兩大黨主席前後撐傘下，終於得償宿願—禿子打傘進立院，依它過往的輝煌從政紀錄，咱台灣的立法院，會否從此無髮無天、無法無天？

按理，一月十三日的選舉，選都選完了，阿共仔為何還叫囂呢？原來輸了總統，若能贏下立院院長，勉勉強強算是一：一，阿共仔沒有全輸，還不是收屍的時候，難怪它的聲音越海峽中線，號令藍白兩蛋要好好「監督」。

果真，藍白兩大主席，有的續揭「九二共死」招牌以屈膝，有的猶然「一家親」沒種，為管住分崩離析的黨徒，集體亮票、同進同出，醜招出盡，務必把老共屬意的禿子推上寶座不可。

這又算是誰給你兩大黨抹紅呢？如此不顧觀瞻，不畏人言，明著與紅統唱和，大哥的話才是話，說啥拒當「小藍、小綠」，那當「小紅」呢？還真犧牲小我，完成大紅。

（作者是律師）

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