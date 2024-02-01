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自由廣場》立院單一召委？ 再想想吧！

2024/02/01 05:30

◎ 許有為

台灣新一屆國會三黨不過半，有人主張將委員會改為單一召委，獲得另一黨院長候選人及該黨大老認同，並援引法國等外國法制，抨擊現行雙召委為「兩蔣體制」。但此主張恐有錯讀外國法制，將民主制度改為「獨裁化」的危險。

民主國家的立法權皆採合議制，因此，議會內攸關議事的組織、職權之行使，皆以合議制為基本原則。但因近現代世界的巨幅變化，議會的議事功能也受到許多挑戰，最主要就是法案的複雜化與數量爆炸，因此各國國會多設有委員會制度，襄助全院議事之進行，而委員會當然也以合議制為原則。

主張單一召委者認為，如美法等國也是單一召委，此說法表面上沒錯，但仔細觀察，會發現即使是採單一召委，也沒改變「議事職權合議」之原則，何故？

法國規定國會每院設置六個常設委員會，常設委員會員額是全體議員的八／一到八／二間，以本屆下議院共五七七名議員為例，則常設委員會員額為七十二至一四四名之間。常設委員會設召委一名、副召委四名，秘書四名，由委員會議員秘密選舉產生。委員會議事職權之行使，如本次爭議最大的單一召委法案排審權，就交由「召委、副召委與秘書」合議決定。因此，表面上委員會屬於單一召委，事實上絕非推翻合議原則，如我國由召委單獨行使重要權限如法案排審權。

此外，法國憲法將法律領域外事項之立法權，讓擁有全國民主正當性的總統所任命的總理與政府共同行使。因此，即使法國國會下議院委員會為單一召委，也不致破壞委員會議事職權的合議原則。

試想，如果法國委員會召委可一人獨力行使重要職權如法案排審權，豈非以其個人較小之民主正當性，反而壓倒全委員會較大之民主正當性？其次，其委員會的規模與台灣立法院相差無幾，台灣立院不就可以廢除程序委員會之職權，交付院長一人完成？

比較憲政，切勿只看表面，「看一個影，生一個囝」。單一召委？得不慎乎。

（作者是法國巴黎第一大學公法學博士、東吳大學政治學系助理教授）

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