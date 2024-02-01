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自由廣場》抖音洗腦與國家安全

2024/02/01 05:30

◎ 張國財

在台灣，抖音的使用該何去何從？

有人站在國安的角度，認為抖音的設限（甚至於全面禁止使用），絕對有其必要；有人站在言論自由的觀點，堅決反對對抖音設限（遑論全面禁止使用）！

吾人認為，站在抵禦中國資訊戰第一線的台灣，在保障言論自由與維護國家安全之間，如何取得平衡、獲得保障，絕對是一個無法迴避的問題！

覆巢之下無完卵。放眼全球，有哪個動盪不安的社會／國家，言論自由是百無禁忌、蓬勃發展的？是沒有來自境內或境外勢力的剝奪、宰制、壓抑的？沒有國家安全的保護，言論自由焉附？國家安全的位階，當然在言論自由之上！

職是，有了國家安全的保障後，剩下該考慮的才是，如何讓有如雙面刃的言論自由，既不會名存實亡，又不會成為脫韁野馬！

中國在國家安全的大帽子下，言論自由是名存實亡的，網路上連啥包子啦、小熊啦、六四啦，都是禁忌用語！所以，對來自中國官方色彩濃厚的抖音設限（甚至於全面禁止使用），不讓台灣的言論自由成為脫韁野馬、不讓中共媒體有洗腦台灣人的機會，正是保障台灣人後代子孫仍能擁有言論自由的「必要之惡」！

或謂，網路受眾自會判斷是、非、真、偽，哪有那麼容易就被洗腦的？是嗎？真是這樣嗎？當初Linbay好油「被恐嚇」的網路貼文，在爆出是自導自演之前，網路一面倒的風向又是怎麼回事，又該如何解讀？

進一步言，如果訊息的接收者都懂得自行判斷、自我斟酌，那第四台的影片播放還分級輔導實在多此一舉，消費者（不管幾歲）會自行判斷、自我斟酌啦！？結婚年齡、投票年齡還設限，簡直沒道理，當事人不會自行判斷、自我斟酌嗎？老年人銀行領自己的存款幾十萬，行員還問東問西的，沒必要啦，妨礙個人自由啦，是這樣嗎？

遠在太平洋另一端的美國白宮，去年二月廿八日下令「卅天內，美國聯邦機構設備卸載和禁止抖音Tik Tok」！許多美國校園（小學到大學），也紛紛祭出抖音禁令！這是台灣的它山之石！

（作者是新竹教育大學退休副教授）

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