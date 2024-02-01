自由廣場》他山之石 美國痛擊中共網攻

◎ 缺理

近期，美國政府對抗中共支持的駭客行動，展現出強烈的決心與能力。中共駭客組織「伏特颱風」的被揭露與摧毀，標誌著美國在網路安全領域的新戰略。這一行動不僅彰顯了美國對於保護其國家安全的嚴肅態度，也反映了全球網路安全格局的新挑戰。

根據報導，「伏特颱風」駭客組織試圖攻擊美國及其盟友的關鍵基礎設施，對西方國家構成嚴重威脅。美國政府的回應顯示出對網路空間主權的維護，以及對於敵對國家不法行動的堅決反擊。這一事件凸顯了國家間網路安全的複雜性，以及國際社會在網路空間中的角力。

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美國的反擊措施不僅僅是對單一駭客組織的打擊，而是對中共進行網攻的整體策略的一部分。這一策略包括增強網路防禦能力、強化跨國合作、並對侵害行為進行有效懲戒。這次行動對於其他國家在網路安全方面的戰略制定也具有示範作用，顯示出在網路空間中對抗惡意行為的必要性與可能性。

然而，美國在對抗中共網攻的過程中也面臨著挑戰。首先，駭客技術日益先進，攻擊手法多樣，使得防禦變得更加困難。其次，網路空間的匿名性與跨國特性使得追蹤與定位攻擊源頭更加複雜。此外，如何在尊重網路自由與保障網路安全之間取得平衡，也是一個需要細致考量的問題。

美國對抗中共網攻的行動不僅僅是一場技術層面的戰鬥，更是國際政治與安全的一部分。在這個全球互聯網時代，各國需要共同面對網路安全的挑戰，通過合作與對話，共同維護一個安全、穩定、開放的網路環境。

台灣作為一個網路安全的前線戰場，面對來自中共的網攻壓力，需要制定有效的策略與行動來應對這種不斷增加的威脅。美國對「伏特颱風」駭客組織的打擊行動，為台灣提供了一個有力的參考範例，顯示出對抗網攻需要強力的國際合作與國內的多層次防禦。

台灣政府首先需要加強網路基礎設施的安全防護，提升對重要信息系統的防護能力。這包括政府機關、金融機構、能源設施等關鍵基礎設施的保護。同時，政府應加強網路安全教育與訓練，提高公民與企業對網路威脅的認知與應對能力。

為了能夠更有效地應對網攻，台灣需要加強與國際社會的合作與信息共享。這包括與美國、歐盟、日本等網路安全先進國家的合作，以及參與相關的國際組織與論壇。透過國際合作，台灣可以獲取更多的技術支援與情報資訊，共同應對跨國網路威脅。

此外，台灣需要加強對網攻源頭的追蹤與反擊能力。這不僅包括技術上的提升，還包括法律與政策上的支持。政府應制定更加嚴格的網路安全法規，對網路犯罪活動進行有效打擊。

台灣的企業也應該積極參與網路安全的防禦工作。除了加強自身網路防護系統外，企業還應該與政府、學術機構、安全專家等進行密切合作，共同提升網路安全防護能力。

總的來說，台灣面對來自中共的網路威脅，需要採取全方位的策略與行動。這不僅是技術層面的問題，更是涉及國家安全與國際合作的重大議題。只有通過國內的全面防護與國際間的合作，台灣才能有效地保護自身免受網路攻擊的威脅。

（作者從商）

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