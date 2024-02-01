自由廣場》中共遙控台灣立法院長選舉

◎ 秦靖

立法院正副院長即將改選，中國國台辦發出「穿雲箭」，「提醒」國民黨、民眾黨兩大在野黨應「加強合作」，以對民進黨政府形成「有效監督、有力制衡」。這若不叫作「干涉中華民國內政」，那什麼才是？這若不叫作霸權「指點江山」，那什麼才是？

民眾黨自推立法院長人選為黃珊珊，一旦進入第二輪投票，將全數棄權、不投票，如此一來，國民黨韓國瑜參選立法院長的落選機率幾乎是「零」，只剩民進黨在第一輪投票將選票灌給黃珊珊的可能性，但這是微乎其微。

請繼續往下閱讀...

民眾黨自詡為「國會新政治」，說要扮演國會改革的力量，但在兩輪投票中，卻只打算投第一輪，並在第二輪棄權不投，如此形同保送韓國瑜當上立法院長，民眾黨如此作為，支持民眾黨的年輕小草能接受韓國瑜成為台灣國會的新門面嗎？很會怒吼與人溝通不會正眼看人的黃國昌，在二○二○年曾怒嗆韓國瑜「丟臉」，「須掃蕩乾淨」，如今在政治權力誘人的吸引下，黃國昌竟和韓國瑜「一抱泯恩仇」，國民黨、民眾黨更聯手呼應中國國台辦「加強合作」的信號彈，台灣處境危矣。

看看中國，沒有民主選舉、沒有在野黨，只有萬年執政的習大大。中國共產黨由習說了算，哪裡懂監督制衡的意涵？只要是政敵，若非像胡錦濤這樣，非自願性地被工作人員攙扶提前離開會場；就像李克強那樣，以「被自然死亡」的心臟病猝死結束一生。

台灣國會三黨不過半，中國共產黨居然毫無遮掩的公然下起指導棋！這樣的隔海「穿雲箭」在未來四年不會停歇，台灣將逐漸上演「共產黨、國民黨與民眾黨」聯手牽制民進黨的三打一局面。

台灣人民可以想像一個喪權辱國的場景，當台灣的國會議長韓國瑜與世界各國議員進行國會外交時說出：請支持「九二共識、一個中國的原則」時，請記得去找國民黨與民眾黨算帳！

（作者是教育工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法