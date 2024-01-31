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自由廣場》國會鬥爭令人生厭

2024/01/31 05:30

◎ 曙山旭

新的第十一屆立法院開議在即。從大選完隔天起的紛擾，到最近幾天的正副院長和各黨總召之爭，許多徵兆似都預示這可能會是一個「生雞蛋無，放雞屎有」的新國會，例如黑金的滿血復活、向中共遞投名狀、仇恨式的語言和嗆聲、密室交易、對憲政民主的無知等等，在在讓人憂心！這對於中間選民或對現狀不滿的年輕人肯定是感到失望的，他們說不定現在已開始後悔惱怒了！

國會雖是政黨競爭最重要的平台，但主要精神在於合議制。若只沉溺於權力揮霍，甚或共產黨式的鬥爭而無優良的合議成果，則國會空轉，暗黑交易橫行，外敵操控，亂象叢生，國家發展必然停滯不前，國人必然厭惡，進而追究責任。

台灣過去在李登輝、陳水扁、馬英九和蔡英文都處於國會一黨過半，陳水扁時期是朝小野大，且因在野國民黨的非理性，甚至仇恨式的杯葛，結果非常災難，大家已耳熟能詳，也非常厭惡。在李登輝、馬英九和蔡英文時期，則都是執政黨過半，但三者顯現的結果截然不同，馬英九是濫用國會多數，搞得一塌糊塗，幾乎滅國，而李登輝和蔡英文卻能善用國會多數，勵精圖治，國家發展突飛猛進。

如今三黨不過半，執政的民進黨又面臨朝小野大，國家政治發展是否倒退，很不樂觀。

國會是合議制，另一層含意就是，不過半的三黨，其責任也因而等價分攤，當選民以選票卸下民進黨獨自承擔的責任時，釋出來的責任，自然須由國民黨和民眾黨承擔。別以為人民給你權力，就可以拿權力胡搞，天下沒這種好康的，各黨務須戒慎恐懼！

（作者是茶農）

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