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自由廣場》台灣政府應高度重視與支持對中情報工作

2024/01/30 05:30

◎ 陳文甲

隨著大選順利舉行，中國國家安全部立即在十七日發布公告，稱台灣情報單位正加緊對中國情報滲透，如同「二○一八─雷霆」與「迅雷─二○二○」等專項行動破獲的數百起台灣間諜竊密案件般，將深入開展涉台「顛覆、反間諜、反分裂鬥爭」，嚴加防範並懲治「敵對勢力的滲透、破壞、顛覆、分裂活動」。

可知中國意圖激化兩岸緊張局勢，也可以證明台灣執行對中情報工作已嚴重威脅到中國，從而引發「除之而後快」的迫切感。當前兩岸情勢緊張之際，台灣執行中國情報工作的重要性，值得政府的高度重視與支持。

「以史為鑑」，我國情報單位努力以「情報單位能先知，政府部門可先制」為目標，從而為台灣的生存發展做出重大貢獻。一九九六年三月台海危機之所以有驚無險，原因在於美國的介入；然而美國能夠及時介入行動，更歸功於台灣軍情局在中國佈建的內線，共軍總後勤部軍械部長劉連昆少將發揮關鍵作用，因為劉連昆及時提供中共軍演前三個月的演習計畫（內容包括實彈射擊、機艦越過海峽中線、動用潛艇、攻佔外島），經台灣當局迅速向美國政府反應後，美方據此派出「獨立號」及「尼米茲號」兩個航母戰鬥群馳援台海，中國因此被迫修改演習計畫，改採「三不原則」（發射飛彈不會飛越台灣本島上空、海軍空軍不超越台灣海峽中線、即使舉行登陸演習也不會實際去占領台灣的島嶼）。

大選過後，由堅持台灣主體與自由民主價值的賴清德與蕭美琴勝選，中國勢必強化「文攻武嚇、經濟脅迫、認知作戰、灰區作戰」等方式，對台灣進行促統與反獨工作，進而只要主客觀條件允許下，甚至隨時採取「武統」行動。值此台海危急態勢持續升高之際，如何能夠「制敵機先」，端賴政府能夠更加重視「先戰之戰」的對中情報工作，唯有給予執行情報單位更多的肯定、支持與包容，才能更加調動對中情報單位的積極心與使命感，落實「把情報佈建發展到中國、把情戰工作推展到敵後」之情報工作目標。據此建立高層情蒐網絡、精確掌握中國對台預警情報，讓政府據以確立相關應處作為，並確保台灣的國家安全、利益以及自由價值的永續發展。

（作者為國策研究院資深顧問）

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