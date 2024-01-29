自由廣場》突破外交逆境／超越「中華民國」框架 建構新台灣

◎ 缺理

台灣正處於國際政治版圖的關鍵交叉點，面臨著前所未有的挑戰與機遇。從諾魯、吐瓦魯與中華民國的斷交，到全球範圍內的地緣政治競爭，這一系列事件不僅是雙邊關係的變化，更是國際格局重塑的反映。在這樣的大背景下，台灣需要重新思考和定義國際角色，超越傳統的「中華民國」框架，探索新的「台灣想像」。

首先，台灣必須積極參與國際事務，提升在全球舞台的能見度。不僅透過傳統的外交渠道，更應通過多元化的交流與合作來實現。例如，透過參與國際組織、舉辦國際會議、與其他國家的文化、教育交流等，台灣可展現獨特的價值和貢獻。

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其次，台灣需要加強與民主國家的連結，尤其是美國。在當前國際局勢中，美國的支持對台來說至關重要。這種支持不僅是軍事層面，更應包括經濟、技術、教育等多方面的深度合作。透過與美等國家的全方位合作，台灣可在國際社會中站穩腳跟。

面對中國經濟的放緩與全球供應鏈的重組，台灣需要發展更為獨立自主的經濟體系。這意味著加強產業升級，發展高科技和創新產業，提高產業的附加值。同時，台灣應尋求新的貿易夥伴，減少對單一市場的依賴，進一步多元化經濟結構，從而減少對外部衝擊的敏感度。

台灣還應加強內部的民主機制和法治建設。透過強化民主機制，保護人民的基本權利和自由，台灣不僅能夠內部凝聚，還能在國際上展現作為民主典範的形象。此外，加強國內社會的公平正義，提升政府的透明度和效率，將有助於增進民眾的幸福感和國家的整體競爭力。

最後，台灣需要針對性地發展國防能力，確保安全與主權。提升軍事硬實力外，還提高全民國防意識和應對危機的能力。這一點，台灣可透過深化與美國等國家的軍事交流與合作，加強國防建設和危機管理能力。

總之，台灣面臨的不僅是外交上的挑戰，更是對於未來發展道路的選擇。我們需要超越過去的框架，建構出屬於台灣自身的未來願景，積極面對國際局勢的變化，並在這個多變的世界中尋求自己的立足之地。透過內外兼修，台灣可以在國際社會中發揮更大的作用，成為一個有影響力、自信且繁榮的國家。

（作者從商）

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