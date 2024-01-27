自由廣場》以「鏈實力」重新定義台灣國際地位

◎ 李世暉

2024年的台灣選舉，受到全球關注，各國媒體經常圍繞著台灣未來走向進行各種分析。在選舉結束之後，則聚焦選舉結果對美中關係與東亞區域局勢的影響。各國媒體大幅報導台灣選舉，主因是台灣在地緣價值的重要性，及牽動大國互動關係的影響力。

綜合考量國際局勢的變化、主要國家對台灣的期待，以及台灣的國家利益後，筆者認為，「鏈實力」（Chain Power）一詞，可精確說明當前台灣的地緣戰略價值與國家利益。

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鏈實力是指，基於地理、經濟、普世價值觀的鏈結，特定國家所行使之權力。鏈實力的特點之一，是具備「不可替代性」。包括在地理位置、全球經濟產業上的不可替代性，造就了強固的鏈結關係。對於位處東亞島鏈中心，掌控全球半導體供應鏈，宣揚自由民主價值的台灣而言，則是同時具備「島鏈、供應鏈、民主鏈」的「三位一體」鏈實力。

2024年5月20日，民進黨政府上台，在國際上要面對詭譎多變的情勢，同時要處理台美、台日與兩岸等三大重要對外關係。在此情境下，具備鏈實力的台灣，可在台美關係上，著重持續強化自我與島鏈的防禦能力；在台日關係上，共同打造半導體高科技供應鏈的競爭力；而在兩岸關係上，則是透過與民主自由國際社會的鏈結力，進行尊嚴與對等的交流。

過去以來，為了因應國際局勢的劇烈變遷，國際政治領域陸續出現「軟實力」、「巧實力」、「銳實力」等概念，用以分析各國權力的消長。2020年代之後，則是由「鏈實力」登場主宰全局的年代。在可預見的未來，國際關係將會持續受到科技供應鏈與地緣政治的交互影響，如何盤點台灣所具備的「三位一體」鏈實力，並透過安全與外交戰略重新定義台灣的國際地位，將成為左右全球、區域與台灣發展走向的關鍵。

（作者是政大國際事務學院教授，台灣日本研究院理事長 ）

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