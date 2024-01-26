自由廣場》勿濫用誤用「聯合內閤」

◎ 湯先鈍

台灣的總統大選後，許多台灣的學者，民眾與民調都在討論所謂的「聯合內閤」。

祇是就「聯合內閤」這個名詞，我已經一再致函勸誡許多民調專家朋友切勿濫用，但現在的民調依然指鹿為馬的在問卷中使用「聯合內閤」。

請繼續往下閱讀...

在總統制中，聯合內閣通常被認為是不切實際的，因為總統制與議會內閣制不同，即使有類似的聯合內閣，也缺乏法律約束力。要成立聯合內閤，「較小的政黨必須放棄其反對黨地位」，並「承諾效忠新的執行領導人」，但民眾黨似乎不太可能同意這一點的想法。值得注意的是，許多總統制政權即使未邀請他黨人士入閤，也能成功運作。賴總統可以考慮但是沒有必要這麼做。

這是政治學的一○一，不能硬抝！

總統制的總統是人民直接選舉，向人民負責！至於議會內閣制的總理則是由國會選舉，向國會負責！在議會內閣制中，倘若沒有一個政黨席位過半，就必須組成聯合政府，由他們決定總理與全部的內閣閣員名單。在此制度下，才有「聯合內閤」之實質與法律的意義。聯合內閣組成後，所有聯合政黨內的各小黨都成了執政黨的成員，必須遵守當初政黨組合的規則，而變成「忠實的執政黨」。

如果不然，內閣總理可以「解散國會」，舉行「全面國會改選」，來個魚死網破，從新洗牌！因此，聯合內閤具有相當的法律與實務的約束力。

在議會內閣制下，總理若不與聯合政黨合作，國會可提出不信任投票，重新選舉總理，組成新的聯合內閣。這些都須要制度與法律的全面規範與配合，無法由個人決定！

反之，總統既然是由人民直接選舉，內閣所有的人員也由總統任命，總統可以考慮但沒有必要選他黨人士入閤。其他黨派如果入閤，則在法律上與實質上就是要對總統負責，總統隨時可解僱他，不須國會同意。

即使他黨人士獲總統邀請入閤，他們與所屬政黨在國會面臨議題時仍然可以與總理唱反調。所以在總統制下，沒有所謂的聯合內閣。

民調的正確問法應該是：「您贊成賴總統邀請民眾黨人士入行政院嗎？」在台灣的民調問卷中不能用「聯合內閤」這個名詞。

（作者是加州州立大學富樂頓分校兼任教授，主授國際關係學）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法