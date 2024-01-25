自由廣場》守著糞堆打蒼蠅

◎ 愚工

中國民間流傳的笑話：老王蹲在糞堆旁邊打蒼蠅，手法很是精湛，周圍的人都高呼：「威武！支持！」這時，一人經過，說：為什麼不把這個滋生蒼蠅的糞堆鏟掉，不就沒蒼蠅了嗎？突然一些圍觀群眾議論：老王表演的是打蒼蠅，糞堆沒了，蒼蠅沒了，他的舞台就沒了！

這則笑話與一九八三年丁聰創作的漫畫《守著垃圾堆打蒼蠅》異曲同工，都是諷刺不從根源解決問題，只是賣力在衍生的問題上面打轉。

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二○二三年一月九日，習近平在中國共產黨第廿屆中央紀律檢查委員會第二次全體會議上發表重要講話。習近平強調要「發揚徹底的自我革命精神，把黨的偉大自我革命進行到底」。公開資料顯示，截至去年九月，習近平清洗了「六名政治局委員，卅五名中央委員，六十名將軍，及幾百萬名地方幹部」。在軍隊的部分，過去半年至少十五名軍方高層遭到整肅，其中包括上任不久的火箭軍司令員李玉超及國防部長李尚福。

又根據中共《新華社》報導的「二○二三年中國正風反腐成績單」，前三季度，全國紀檢監察機關共立案中管幹部五十四人、廳局級幹部二四八○人、縣處級幹部二萬人…，新華社的資料，還不包括軍中違法亂紀的案子。

政經制度才是孕育社會價值體系與行事風格的搖籃，中共今天的貪腐是文化問題，而非個別官員的操守問題，這種文化是中共政經體制的搖籃搖出來的。文化是有生命力的，不是想消滅就能消滅。

習近平肅貪十多年，卻越打越多，弄到今天還在談「自我革命」，就是證明。中共體制不改，卻要整肅貪腐，猶如守著糞堆打蒼蠅，說穿了，打貪只是當權者為了私人利益的職業表演而已。

同理，國民黨的宮廷政治不改，再多的敗選檢討，也是守著糞堆打蒼蠅而已。

（作者從商）

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