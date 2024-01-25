自由廣場》為何不好笑 賀瓏自己知道嗎？

◎ 張經偉

搞笑藝人出身的日本名導北野武在《超思考》中有云：「從前宮廷中有所謂的弄臣，弄臣可以說別人不該說的話，而且不會受罰，弄臣的工作就是披著搞笑防護罩，開國王的玩笑或嘲諷國王；國王是至高無上的權力…弄臣感覺就像一種權力平衡」，歷史學家伊凡斯（Richard J. Evans）的《為史學辯護》也說…宮廷小丑的功能並不只在娛樂別人，惹人發笑，還在於告訴聽眾一些令人不悅的真相」

暴君如漢武帝，晚年迷信術士江充，眾人不敢諫言，唯一例外是以「詼笑」聞名的弄臣東方朔：「至老，朔且死時，諫曰…愷悌君子，無信讒言…」（《史記·滑稽列傳》）滑稽詼笑實為有力的政治武器。因此，當古代暴君成了現代獨裁者、科技大幅強化政府統治力道後，弄臣、小丑一流，必也成為獨夫們的眼中釘。全斗煥獨裁統治韓國時，一個喜劇演員與之長相極其近似（當然包括一樣是禿頭），遂被勒令禁止出現於螢光幕。

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所以，《賀瓏夜夜秀》為什麼不好笑？中國媒體人王志安的立場，明顯與中共政權同聲共氣。其實，賀瓏應該做且可以做的，是把令「聽眾（王志安們）」不悅的真相，透過「笑諫」來即席演出，譬如：中國在改革開放時期，尚有上海諧星模仿溫家寶而走紅，然而，為何多年後的今天，居然連卡通人物小熊維尼都成了禁忌？

但賀瓏及製作單位所為卻相反：節目與王志安一起取笑台灣選舉制度、取笑身障的台灣人…，《賀瓏夜夜秀》將「搞笑」這個千百年來用以「制衡暴政」的利器，謬用在助長暴政的氣燄，完全不好笑、不好看、不值得再收看！

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師）

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