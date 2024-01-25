晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》為何不好笑 賀瓏自己知道嗎？

2024/01/25 05:30

◎ 張經偉

搞笑藝人出身的日本名導北野武在《超思考》中有云：「從前宮廷中有所謂的弄臣，弄臣可以說別人不該說的話，而且不會受罰，弄臣的工作就是披著搞笑防護罩，開國王的玩笑或嘲諷國王；國王是至高無上的權力…弄臣感覺就像一種權力平衡」，歷史學家伊凡斯（Richard J. Evans）的《為史學辯護》也說…宮廷小丑的功能並不只在娛樂別人，惹人發笑，還在於告訴聽眾一些令人不悅的真相」

暴君如漢武帝，晚年迷信術士江充，眾人不敢諫言，唯一例外是以「詼笑」聞名的弄臣東方朔：「至老，朔且死時，諫曰…愷悌君子，無信讒言…」（《史記·滑稽列傳》）滑稽詼笑實為有力的政治武器。因此，當古代暴君成了現代獨裁者、科技大幅強化政府統治力道後，弄臣、小丑一流，必也成為獨夫們的眼中釘。全斗煥獨裁統治韓國時，一個喜劇演員與之長相極其近似（當然包括一樣是禿頭），遂被勒令禁止出現於螢光幕。

所以，《賀瓏夜夜秀》為什麼不好笑？中國媒體人王志安的立場，明顯與中共政權同聲共氣。其實，賀瓏應該做且可以做的，是把令「聽眾（王志安們）」不悅的真相，透過「笑諫」來即席演出，譬如：中國在改革開放時期，尚有上海諧星模仿溫家寶而走紅，然而，為何多年後的今天，居然連卡通人物小熊維尼都成了禁忌？

但賀瓏及製作單位所為卻相反：節目與王志安一起取笑台灣選舉制度、取笑身障的台灣人…，《賀瓏夜夜秀》將「搞笑」這個千百年來用以「制衡暴政」的利器，謬用在助長暴政的氣燄，完全不好笑、不好看、不值得再收看！

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書