自由廣場》網紅與盲從受眾 不負社會責任？

◎ 劉青

從外送員被踢爆賺人熱淚的真實故事造假，到操弄投開票作票假影片輿論，網紅帶起的話題、流量不斷，早已擴散到政治圈。不免思索這些所謂百萬網紅，難道不須負擔社會責任嗎？

早期「議題設定」指的是傳統媒體，新聞編輯、記者、以及其他可以影響媒體報導內容與方向的政黨、政府部門等都有能力決定並塑造公眾輿論。

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然Web3.0時代來臨，媒體近用的門檻大幅降低，一定粉絲群眾跟隨的網紅有更多網路聲量與話語權。傳播學者W. Russell Neuman於二○一四年發表「公眾注意力的動態：議題設定理論遇上大數據」指出，網路與傳統媒體相互爭奪議題。傳統媒體掌握具有影響力、須要一定程度專業知識的議題；而社群媒體上有影響力的議題，多是容易激起群情激憤的社會關注。

巧的是，政治既是須要一定專業知識，也是引起大眾個人情緒的話題，由此事件可見，網紅有一定程度的議題操控，多數人看到的第一反應，並非質疑投開票所的真實位置，亦非質疑影片的真實性，由此可見，媒體釋讀、自我過濾資訊不足。

雖不排除網紅嗅到政治狂熱份子流量變現的密碼，但我們若一邊指責「台霉不ey、記者智商卅、網紅亂象」，一邊卻不假思索全盤接收、轉分享媒體與網紅所投餵的偏差資訊，那麼你我都將是亂象共犯結構的一員。

（作者是傳播碩士畢業生、自由接稿者）

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