自由廣場》支持福國利民的中醫專科醫師制度

◎ 洪裕強

民國一○八年公告的《中醫藥發展法》，主張政府宜加強「中醫藥人才培育」，「提升中醫醫療照護品質」，與「保障全民健康及福祉」。中醫專科醫師制度是落實上述目標的重要政策。

醫療照護須以「病人為中心」，中醫專科醫師可根據病患需求，提供中醫專業的臨床照護，有助於實踐「提升中醫醫療照護品質」，與「保障全民健康及福祉」的目標。台灣目前與中醫藥相關的學術團體多達廿多個，皆致力於個別相關的專業學習與發展，提供患者優質的專業臨床照護。以成立於民國八十七年七月十二日的中華民國中醫內科醫學會為例，學會的宗旨是「發揚中華傳統醫學，加強中醫內科醫學研究，並隨時代進步，結合現代醫學，促進國民健康。」諸位會員們努力於中醫內科的專業不斷地進修與精進，以提供內科疾病患者中醫內科專業的治療，除了自我成就，也期待獲得國家的肯定。衛生福利部國家中醫藥研究所創新治療新冠肺炎的「清冠一號」，即是中醫內科專科治療的最佳實證。

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台灣目前西醫師有廿三個部定專科，牙醫師則有十一個部定專科，中醫師尚未有部定專科，有違《中醫藥發展法》培育中醫人才與提升照護品質的理念。目前中醫師人才的養成只有類似西醫師與牙醫師的畢業後一般醫學訓練，著重在二年內培育培育受訓醫師有能力執行常見和一般性疾病的診斷、治療與照護能力；缺少後續專科醫師訓練，以致於受訓醫師無法接受完整的臨床專業訓練，無法達到像西醫師與牙醫師專科受訓學員能持續吸收醫學新知，以提升台灣醫療服務品質，照顧國民健康的目的。

中醫專科醫師落地的一小步，會是台灣中醫藥發展的一大步。筆者建議中醫界宜見賢思齊，學習西醫師與牙醫師好的專科醫師制度，提供完整的住院醫師專科訓練，以「提升中醫醫療照護品質」，照護國民健康。「中醫專科醫師制度」是福國利民的政策，為政者醫者仁心，宜早日落實「風行草偃」之德政！

（作者為中華民國中醫內科醫學會理事長）

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