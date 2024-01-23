自由廣場》﹙北社評論﹚大選後「台灣走對的路」凝聚主體意識

◎ 陳慶坤

二○二四年台灣總統選舉結果揭曉，民進黨候選人賴蕭配「走對的路，選對的人」，以超過五五八萬票勝出當選總統、副總統。此役打破台灣政壇八年政黨輪替的魔咒，阻絕了紅藍白「政黨輪替下架民進黨」的詭計。有外媒形容台灣這場選舉震撼世界，民主體制正在台灣蓬勃發展。中國共產黨必須要認清現實，這場選舉已經代表台灣的主流民意「拒絕中國併吞」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）接受美媒CNBC採訪，稱讚台灣擁有強大的民主制度，不僅為該地區，且為全世界樹立了榜樣。因此中共咄咄逼人、張牙舞爪的武嚇，改變不了洶湧澎湃的台灣海峽，堅持民主自由的台灣，更是警告中國難以跨越的屏障。誠如美國知台派專家代表、華府智庫主任葛來儀（Bonnie Glaser）選後分析：「台灣執政黨史無前例的三連勝，雖然讓中國失望，但短期之內，還不至於刺激北京對台採取更激烈的統一戰略」。因為習近平政權目前正遭遇中國經濟衰退，解放軍貪腐、天災人禍等立即性問題接連不斷，如發動戰爭更是加速它的崩解。

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台灣在民進黨主政下，外有中國共產黨文攻武嚇，內有泛藍統派在地協力者的掣肘，顛簸的走過十六個年頭，民主自由已經逐漸凝聚以「台灣主體性」為中心思考；透過台灣自我覺醒的力量與多元文化思想，突破中國中心、民族主義，建立以台灣作為「獨立國家」的民主制度與文化認同。這也是台灣大選選民毫無畏懼，不受對台有敵意的「中國因素」影響，以明確而瞭亮的做出正確選擇，並獲得國際友邦的肯定。

馬英九在二○二四大選最後階段接受《德國之聲》專訪時指出：就兩岸關係而言，我們必須相信習近平。此話一出馬上遭到同黨總統候選人侯友宜的反駁與切割，並在選前之夜的造勢晚會上拒絕馬出席，這是值得藍營選民思考的問題。展望二○二四大選之後的政治形勢，誠如賴清德所言：台灣不走回頭路。台灣民主化的過程，黨國幽靈的認知體系，必然逐漸崩解，這就宛如因為歷史錯誤認知的光線照進幽暗黑洞幻影，一旦台灣主體意識凝聚、確立，就能照耀出真實的自由民主台灣。

（作者為北社社員，中央大學哲學博士）

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