社論》「民主小草」是民眾黨的白衛兵？

總統、國會大選完成，卻爭議不休。主要亂源來自民眾黨，由黨主席的媽媽發難，繼之柯妹妹、黨高層及一干網紅、支持者紛紛呼應，質疑得票數太少，而網紅愛莉莎莎等人，甚至大量轉傳所謂「作票」影片，打擊選舉的公信力。針對這些違法行為，中選會已將廿五件選務造謠案件，移送檢警司法機關查辦、究責；而法務部調查局也成立「認知戰研究中心」，針對網路假訊息，除了要求平台下架，涉及違反相關法令，也將主動報請偵辦。

此次大選結果︰民進黨打破八年政黨輪替魔咒、國民黨成為國會第一大黨、民眾黨成為國會關鍵少數。這形成一種雖不滿意、但可接受的「三贏」局面︰沒有贏者全拿，也沒有敗者全輸。遺憾的是，民眾黨頭人及支持者不願接受柯文哲淪為「老三」的尷尬局面，全黨陷入受創之後的「否定期」，不相信現實，反而質疑開票作業充滿瑕疵，甚至有作票之嫌，以轉移失敗的沮喪、憤怒。其實，台灣雖是民主後進國家，卻已建立公開、公平、透明的選舉機制，選舉的公信力受到民眾普遍信任，成為維繫民主與多元包容社會運作的基石。因此，質疑選舉作票，不但撕裂社會，製造對立，且將帶來「民主衰退」的危機，可能讓極權中國趁虛而入，瓦解國人捍衛民主的意志與決心，對極權的滲透，失去抵抗能力。因此，民眾黨支持者散播「作票」影片、謠言，不但涉及違法，更凸顯該黨缺乏對國家社會的責任感。

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其實，傷害台灣民主的，不僅是「作票」謠言，更重要的是柯文哲對民眾黨的民粹化經營模式。此次選舉民眾黨竄起，儼然一方勢力，似乎展現新興氣象，但該黨的經營模式卻備受爭議，包括：營造對柯文哲的個人崇拜、對網路世界操作的手法、對未經世事年輕人的政治洗腦、對民主的公平與效率的否定，缺乏核心價值，與一人獨斷式領導，在在與全球新近崛起的民粹領袖、政黨如出一轍。而在柯文哲擴大政治版圖過程中，來自中國的抖音（國際版為TikTok）等影音平台顯然發揮巨大的助長效果。根據統計，去年台灣全部人口中，使用抖音／TikTok者已達廿二．三％，其中年輕族群使用者最多。抖音與中國政府的關係令人質疑，內容則充滿色情、詐騙，更多的是中國對台認知戰所散播的假訊息，企圖對台灣年輕人全面洗腦，進行政治操弄。而政府基於言論自由，難以有效規範、監管，造成年輕人、學生普遍受其荼毒，形成對台灣民主充滿扭曲的認知，而民眾黨深諳網路經營，加上抖音等平台演算法的暗助，網路世界早已是柯文哲的天下，其負面衝擊由此次選舉可以看出。成大電機系教授李忠憲因此警告，抖音／TikTok有資安問題，更是中共對台訊息戰爭的平台，政府不能直接棄守，應該禁用或降頻、限制流量，若再不設防，以後將會亡國。然而，政府卻陷入「禁不能禁、用不能用」的窘境。

另一個台灣民主的危機則是，柯文哲師法毛澤東的鬥爭手法，鼓動年輕人對社會、長輩、建制的不滿與仇恨，意圖掀起一股民粹風潮，成為他對抗藍綠的動能。當年毛澤東退居第二線，為圖鬥倒所謂「走資派、當權派」，發動文化大革命，成立「紅衛兵」，瘋狂打砸搶，造成中國社會、經濟全面停滯的「十年浩劫」；據中國海外民運人士觀察，柯文哲在校園內對年輕人的經營，就是複製毛澤東的手法。誠然，「小草」不可能成為到處武鬥的紅衛兵，卻因為相信柯文哲「垃圾不分藍綠」的謊言，未來可能將選票當成推倒「藍綠高牆」的武器，衝擊台灣民主。可悲的是，不鼓動仇恨、對立，不訴諸天真的年輕人，柯文哲就無從塑造教主般的地位，打著「新政治」旗號欺騙世人。其實，柯文哲曾任兩任、八年首都市長，並非政治素人，以首都的豐厚資源，其施政滿意度卻長年落居全台之末，因此總統選舉的台北市得票率僅有兩成多，可見台北市民對其八年治理普遍投下不信任票。換言之，柯文哲所謂的「新政治」，已被台北市民看穿，只是比不過藍綠、不堪聞問的「舊政治」。

年輕人對現狀的疏離、不滿，加上專制國家利用各種影音、社群平台進行認知戰，全球自由國家普遍面臨民主衰退的危機。而台灣站在對抗專制中國的第一線，更是認知戰的首要目標，受到衝擊尤其巨大。此外，全球民粹浪潮風起雲湧，成為野心政客竄起的溫床，不乏民粹領袖因此取得政權，使民主遭逢最大的威脅。其實，民主化之後，國家就已是人民所有，並沒有被任何個人、政黨或階級佔有，柯文哲所謂「把國家還給人民」，只是一種煽情的口號吧！而社會雖然充斥著高物價、高房價、低薪、貧富差距擴大等現象，則有待執政者推出治本的解決方案，而非用俠盜羅賓漢式「劫富濟貧」口號，煽動群眾、年輕人，徒然造成社會不安、經濟停滯、民主倒退，那將是台灣的大災難。

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