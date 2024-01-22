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自由廣場》老役男向新義務役男致敬和建言

2024/01/22 05:30

◎ 王錫璋

今年起，恢復一年期義務役的役男，第一梯次九一二七員將於本月廿五日入營，分別在北部二○六旅、中部三○二旅、南部二○三旅接受入伍訓練。

我們這些上世紀五、六十年代入伍的老義務役男，要表示對你們的致意。因為你們和過去幾年只服四個月期的役男比起來，似乎倒楣一些了，沒能像他們爽服百天左右兵役就退伍了。但你們遵從國家命令和法規，為了大敵當前，守衛國土的需求，走向兵營了。

若你們想到當年的我們，也是台海兩岸緊張的時代，我們每個人服兵役時間是兩到三年，而且操練比現在更辛苦。以我這義務役預官排長而言，兩年步兵役期，營測驗、師對抗、八百公里野外行軍都碰到了，經常餐風飲露、日夜顛倒的訓練和演習，讓我帶著胃疾和香港腳等毛病退伍。但當時大家對服兵役都無異言，認為國家安全有威脅時，總要有年輕人出來保國衛民。當時，還有一個觀念，若男生沒經過當兵洗禮，就不能轉大人。沒當過兵的男人，女生有時候還不敢嫁他呢，以為身體有甚麼毛病的。

所以，如果你們跟我們比較一下，心裡當會舒適些吧！而且，現在義務役男，國家盡量會按戶籍地，分發就近的部隊，哪像我們以前，一當兵，「雁來音信無憑，路遙歸夢難成」呀！我們當年士兵只能領六、七百元，預官也只不過一千六百元，大概都只能應付生活零用錢，不像你們可領到二萬多元的薪資，好好存下來，一年就有廿幾萬元，退伍還可當創業基金。

當然，一年服兵役，還是算短的，無法完整訓練成熟、幹練的士兵，我們也要建議國防部，取消我們當時一些不必要的訓練方式，如折豆腐干棉被、除草、踢正步啦等這些浪費時間的課程，讓你們能專精於兵器的操作、體能訓練，或學習到更多的專業領域技術，使你們覺得一年的當兵，還是有意義的。

最重要的是，我們都盡了身為國民的義務了。

（作者為台北市民，預官廿四期）

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