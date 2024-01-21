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自由廣場》蔡璧如救援／幫柯文哲找回褲子

2024/01/21 05:30

◎ 吳海瑞

這次是柯文哲從政以來最大的公關危機，輸掉總統大選是一回事，豈料能用的招數全都催下去，居然連第二名都沒拿到。變成民眾黨高階成員全都「沒穿褲子」亂跑的天大笑話，有多少人知道柯文哲／民眾黨得到一個屈辱的新外號「假老二」。不止這個，連抖音／網紅粉小草鬧的事，爭議的一把火也回燒到民眾黨自身。

民眾黨到底該如何收拾這個自己蓋出來的公開處刑場，已是他們的大麻煩，柯文哲蹲了兩三天後才出來回應這兩件事，雖然各網路平台底下和群組同溫層，小草們依舊力挺，但不論顏色的各家政論節目卻不買單看，又是一波處刑。然而，像樣的敗戰處理投手終於出現了，那人竟是蔡壁如。

蔡是經過授權才上節目講這件事，而此事是個「表演」，雖然柯經歷大失敗，否定期也是有，但重要的還是收拾戰場，至少要守住阿北沒有故意用加爆的內參民調拿出來騙人的防火牆，而加強說服力的關鍵，是選舉中未參與黨內核心運作的蔡壁如，把她召回來登板救援，讓這個戲表演地真誠自然。是要用「阿北可愛阿北真誠」這最初的設定，來鞏固基本盤使不致轉黑。

柯文哲若想認真找回那條掉落的褲子，就請真誠地道歉，對著台灣的民主，把出主意的都推給黃珊珊，開除她也許會更有誠意些，連黃國昌也帶上會更有效。

也請司法機關一定要追查那些造謠者的通聯記錄，若有隱匿刪除的跡象，務必溯源，順便查查金流記錄，找出是哪些人在有計畫地破壞台灣人對台灣民主的信任。

（作者是軟體工程師）

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