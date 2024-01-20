自由廣場》「草標」切莫亂用

◎ 莊宇森

電視劇《還珠格格》有個橋段，是女子在頭上插著一根草，以示賣身葬父。在頭上插一根草具有深意，不可隨便亂插！古代因教育不普及，識字的人不多，且各操方言未便溝通，因此在商品旁擺放一根草，表示它是要賣的商品，成了約定俗成的標記。《水滸傳》中的楊志賣刀，《儒林外史》中的范進賣雞，《隋唐演義》中的秦瓊賣馬，都是在要出售的商品插上「草標」，表示自己要賣掉這個東西。

在中國古代，人們出售的不僅是物品，窮人家為求溫飽，甚至不惜「出賣兒女」，就在孩子的頭上插根「草標」，表示要賣孩子，有錢人家即可買下為奴。中國古代也偶有「賣身葬父」的現象，大都是跪在父親的遺體旁，祈求好心人將自己買下為奴，以獲取亡安葬費用。無論是「出賣兒女」或「賣身葬父」均僅見於中國古代，現在的法律早不容許。

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民眾黨日前所發起的「萬眾一心，全台小草站出來」活動，挺柯文哲的「小草」們高聲疾呼「把柯P送入總統府」！其立意固然無可厚非，但看到一群年輕人（即所謂的小草）自製牌面、標語或道具帶上街頭之外，竟將小草頭飾掛在頭上，似有未妥！筆者雖非食古不化之人，但觀諸前述中國古代歷史上的案例，在參加活動的年輕人（小草）的頭上插上「草標」，畢竟有不好的意諭，能免則免。

（作者是公會法律顧問）

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